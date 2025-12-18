El Consejo de Seguridad de la ONU tratará la situación en Venezuela en una sesión especial + Seguir en









La reunión fue solicitada por el gobierno venezolano y se realizará el próximo martes 23 por la tarde.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el martes para analizar la situación en Venezuela, tras un pedido formal de Venezuela.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá el próximo martes 23 para analizar la situación en Venezuela, en el marco de una sesión convocada con carácter urgente. La decisión fue confirmada por la presidencia rotatoria del organismo, actualmente a cargo de Eslovenia, luego de un pedido formal presentado por el gobierno venezolano.

La solicitud de Caracas se produjo tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la aplicación de un bloqueo a buques petroleros sancionados que operen desde y hacia Venezuela. Según las autoridades venezolanas, la medida profundiza las tensiones bilaterales y tiene un impacto directo sobre el comercio de crudo del país.

El anuncio estadounidense fue realizado el martes y se enmarca en una ampliación del despliegue militar en el mar Caribe, que Washington justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Desde Venezuela, en cambio, sostienen que se trata de una presión adicional con fines políticos y económicos.

La ONU analiza el escenario a pedido de Venezuela Desde la Misión Permanente de Eslovenia ante las Naciones Unidas confirmaron que la reunión fue convocada a pedido de Venezuela y que se desarrollará durante la tarde del martes. La presidencia rotatoria del Consejo tiene entre sus atribuciones la facultad de organizar este tipo de encuentros y facilitar el intercambio entre los Estados miembros.

El encuentro permitirá a los integrantes del Consejo evaluar el escenario regional y las implicancias de las sanciones anunciadas, aunque hasta el momento no se informó si habrá exposiciones formales de representantes venezolanos ni si se avanzará en resoluciones concretas.

La convocatoria se produce en un clima de creciente tensión internacional en torno a Venezuela, con el foco puesto en las sanciones económicas, el comercio energético y su impacto en la estabilidad política y social del país.