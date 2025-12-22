EEUU: el gobierno de Donald Trump aplica una tarifa de u$s 3.000 para los inmigrantes que se autodeporten + Seguir en









El bono se le entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en el país norteamericano y que firmen para abandonar el país antes de fin de año. Una oferta que además incluye un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen.

El gobierno de Trump aplica una tarifa de u$s 3.000 para los inmigrantes que se autodeporten

En una nueva medida del presidente de EEUU, Donald Trump, en contra de los inmigrantes, se triplicó hasta u$s3.000 la oferta de pago para aquellos que decidan "autodeportarse" voluntariamente, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

"Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado.

TRUMP POINTING EEUU contra la inmigración El DHS había afirmado en una oportunidad que el costo medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal rondaba los u$s17.000.

En este contexto, en marzo, la administración de Trump lanzó una aplicación llamada CBP Home, con el objetivo de facilitar a las personas la autodeportación. Tiempo atrás, la app, antes llamada CBP One, había sido utilizada por el gobierno de Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente a EEUU.

El mandatario estadounidense, que asumió el cargo en enero prometiendo niveles récord de deportaciones, intensificó la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque prometió expulsar a un millón de inmigrantes cada año, su gobierno logró hasta ahora deportar a unos 622.000 inmigrantes este año. No obstante, la administración trumpista se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la inmigración de cara a 2026, con miles de millones en nuevos fondos. Distintos funcionarios dicen que planean contratar a miles de agentes de inmigración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.