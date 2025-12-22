En una nueva medida del presidente de EEUU, Donald Trump, en contra de los inmigrantes, se triplicó hasta u$s3.000 la oferta de pago para aquellos que decidan "autodeportarse" voluntariamente, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional.
EEUU: el gobierno de Donald Trump aplica una tarifa de u$s 3.000 para los inmigrantes que se autodeporten
El bono se le entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en el país norteamericano y que firmen para abandonar el país antes de fin de año. Una oferta que además incluye un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen.
"Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado.
EEUU contra la inmigración
El DHS había afirmado en una oportunidad que el costo medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal rondaba los u$s17.000.
En este contexto, en marzo, la administración de Trump lanzó una aplicación llamada CBP Home, con el objetivo de facilitar a las personas la autodeportación. Tiempo atrás, la app, antes llamada CBP One, había sido utilizada por el gobierno de Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente a EEUU.
El mandatario estadounidense, que asumió el cargo en enero prometiendo niveles récord de deportaciones, intensificó la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque prometió expulsar a un millón de inmigrantes cada año, su gobierno logró hasta ahora deportar a unos 622.000 inmigrantes este año.
No obstante, la administración trumpista se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la inmigración de cara a 2026, con miles de millones en nuevos fondos. Distintos funcionarios dicen que planean contratar a miles de agentes de inmigración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.
