Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

El presidente estadounidense aseguró que la ofensiva contra Nicolás Maduro continuará hasta que "devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos" que les robaron previamente.

Donald Trump intesifica su ofensiva contra Venezuela.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la tensión entre el mandatario republicano y Nicolás Maduro y la operación de la Armada estadounidense "más grande de la historia de Sudamérica".

El jefe de Estado publicó un mensaje en su red social, Truth Social, en el que acusó a Venezuela de haberle robado a EEUU "petróleo, tierras y otros activos" -sin aclarar con exactitud a qué se refiere- y aseguró que, en caso de no devolverlas, "la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto".

En su publicación, Trump apuntó contra Maduro porestar "utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Según consignó el magnate, por estos y otros motivos "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", algo que motivó el gran desplazamiento de fuerzas que viene realizando en el último tiempo la administración republicana en el Caribe.

"Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela", sentenció.

En esa línea, Trump afirmó que en su gobierno todos "los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden" están siendo deportados a Venezuela "a un ritmo acelerado". "Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente", concluyó el mandatario americano en su mensaje. Noticia en desarrollo.-