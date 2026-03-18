El ejército israelí reconoció que atacó por error una base de la ONU en Líbano

El ataque afectó a cascos azules de Ghana. Las FDI pidieron disculpas y atribuyeron el hecho a una identificación equivocada.

Un tanque israelí impactó por error una base de la ONU en el sur de Líbano y dejó soldados heridos.

El ejército israelí reconoció que el 6 de marzo un disparo de sus tanques impactó por error en una base de la ONU en el sur de Líbano , hirió a cascos azules de Ghana y desató nuevas alertas sobre el riesgo creciente en la zona de conflicto.

El incidente, confirmado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) , se produjo en medio de una escalada de enfrentamientos en la frontera, donde operan tropas israelíes y combatientes de Hezbolá, respaldados por Irán . Según explicó el propio ejército, sus efectivos respondieron a un ataque previo con misiles antitanque que había dejado heridos leves a dos soldados.

"Una investigación exhaustiva concluida en los ‌últimos días determinó que el fuego que alcanzó al ‌personal de la FINUL fue disparado por error por los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que identificaron erróneamente a las efectivos de la FINUL como el origen del fuego antitanque momentos antes" , señalaron.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la fragilidad de la situación en el sur de Líbano, donde la misión de paz de la ONU (FINUL) supervisa la línea de demarcación con Israel. En los últimos dos años, esa fuerza quedó repetidamente expuesta a incidentes armados, tanto por parte de Israel como de Hezbolá.

Las FDI reconocieron el ataque y aseguraron que se trató de una identificación equivocada en medio de un combate.

Desde el inicio de la guerra en la región, Líbano quedó involucrado tras el lanzamiento de cohetes por parte del grupo chiita , lo que derivó en una respuesta militar israelí cada vez más intensa. En ese contexto, crecen las advertencias sobre una posible operación terrestre más amplia por parte de Israel, lo que elevaría aún más los riesgos para civiles y fuerzas internacionales.

"Las FDI lamentan el incidente y han transmitido sus disculpas a través de los canales adecuados a Ghana y a las Naciones Unidas. Las conclusiones de las investigaciones se han difundido dentro de las FDI para ‌evitar que se repitan incidentes similares", agregaron.

ataque israel a onu en libano Israel pidió disculpas a la ONU y a Ghana por el incidente que afectó a su contingente.

La investigación de la ONU apunta a proyectiles de tanque

De acuerdo con una fuente militar occidental, las conclusiones preliminares de una investigación de la ONU indicaron que el ataque contra la base de al-Qawzah fue provocado por tres proyectiles disparados desde un tanque israelí.

Se trataría de municiones M339 HE-MP-T de 120 mm, fabricadas por Israel Military Industries, lo que (según la fuente) vuelve “innegable” la participación israelí en el hecho. La FINUL, sin embargo, aclaró que la investigación aún no concluyó oficialmente y que los resultados serán compartidos una vez finalizados.

En el momento del ataque, la misión había calificado lo ocurrido como “inaceptable”, aunque sin atribuir responsabilidades de forma pública.

Preocupación por la seguridad de los cascos azules

La portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel, reiteró la necesidad de proteger a las fuerzas de paz en un escenario cada vez más volátil. "No obstante, reiteramos la obligación de todos los actores de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas de paz y evitar daños a la población civil. Cualquier ataque deliberado ‌contra miembros de las fuerzas de paz constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y una violación de la resolución 1701", afirmó.

Además, la misión informó que días después del incidente otros cascos azules fueron blanco de disparos en tres episodios distintos en el sur de Líbano, aunque en esos casos no se registraron heridos y se cree que los ataques provinieron de grupos armados no estatales.