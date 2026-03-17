Israel advirtió que atacará a cualquier amenaza y que "neutralizará " al líder supremo de Irán

El vocero militar aseguró que perseguirán a quienes representen un riesgo para el Estado israelí. También confirmaron la muerte de un comandante iraní y anticiparon una campaña prolongada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que continuarán atacando a cualquier persona que represente una amenaza para el país, incluido el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí , a quien juraron "neutralizar" en medio de la creciente tensión en Medio Oriente .

El portavoz militar Effie Defrin sostuvo que las fuerzas israelíes mantendrán su ofensiva y no descartó acciones contra el flamante líder iraní, quien no ha sido visto públicamente desde su nombramiento.

Consultado sobre si las FDI conocían su paradero, el vocero respondió que no, pero dejó en claro la postura del Gobierno israelí. “Pero puedo decir una cosa: continuaremos -como hemos demostrado- persiguiendo a cualquiera que represente una amenaza para el Estado de Israel, y cualquiera que levante una mano contra él no es inmune frente a nosotros . Lo perseguiremos, lo encontraremos y lo neutralizaremos”, afirmó, según reportó CNN.

Defrin también aseguró que Israel continuará atacando a integrantes de las fuerzas paramilitares Basij de Irán. “Lo digo aquí de nuevo, llegaremos a todos, sin importar dónde o cuándo” , remarcó el vocero.

En ese marco, las FDI informaron que mataron al comandante de esa fuerza, Gholamreza Soleimani , en el marco de sus operaciones recientes.

Además, el portavoz anticipó que Israel se prepara para una “campaña prolongada”, que podría extenderse incluso durante Pesaj, la festividad judía que este año se celebra en los primeros días de abril.

Misterio por el paradero de Mojtaba Jameneí: aseguran que el nuevo líder supremo fue trasladado de urgencia a Rusia

Mojtaba Jameneí fue trasladado de urgencia a Moscú tras resultar herido luego de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El líder supremo, permanece internado bajo estrictas medidas de seguridad, según reportes de un medio kuwaití, que alimentan la incertidumbre sobre el paradero del sucesor de Alí en plena guerra.

De acuerdo con el diario Al-Jarida, una fuente de alto rango cercana al dirigente indicó que el traslado se realizó en un avión ruso en el marco de un operativo reservado. Tras su llegada a la capital rusa habría sido sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa y actualmente continúa su recuperación en un hospital privado ubicado dentro de un complejo presidencial.

El objetivo del operativo, según la misma fuente, fue resguardar su identidad y evitar filtraciones sobre su ubicación. En ese contexto, se sostiene que la decisión habría sido impulsada por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le habría propuesto a su par iraní, Masoud Pezeshkian, trasladarlo a Moscú para garantizar su atención médica en un entorno seguro.