Israel amplía su ofensiva contra Irán y lanza una operación terrestre en el sur del Líbano + Seguir en









Mientras Washington busca apoyo internacional para controlar el estrecho de Ormuz, el ejército israelí aseguró haber atacado objetivos de inteligencia en Teherán y destruido un complejo vinculado a programas espaciales iraníes. Irán advirtió que continuará combatiendo mientras EEUU e Israel mantengan la ofensiva.

La tensión en Medio Oriente se profundiza con nuevos ataques israelíes en Teherán, una ofensiva terrestre en el sur del Líbano y advertencias de Irán sobre la continuidad del conflicto.

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, varios países adelantaron que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz, pese al pedido del presidente de EEUU, Donald Trump. El mandatario estadounidense había solicitado apoyo internacional para reforzar la seguridad en el pasaje marítimo y advirtió que espera colaboración de los aliados de la OTAN.

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El gobierno de Israel anunció este lunes el inicio de una operación terrestre en el sur del Líbano. Según explicó el Ejército israelí, la ofensiva busca “neutralizar amenazas y garantizar la seguridad de los habitantes de Galilea y del norte del país”. De momento, entre Israel e Irán más de 800.000 personas se vieron desplazadas.

Ataques en Teherán y objetivos estratégicos En el marco de la campaña militar que mantiene contra Irán desde hace más de dos semanas, Israel informó que su fuerza aérea atacó un centro de mando de inteligencia iraní ubicado en pleno Teherán.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo se realizó a partir de información de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El objetivo alcanzado se encontraba dentro de un complejo que también alberga instalaciones de la compañía eléctrica iraní, en el centro de la capital.

La ofensiva incluyó además otro blanco considerado estratégico. El Ejército israelí aseguró haber destruido un complejo utilizado por Irán para el desarrollo de capacidades destinadas a atacar satélites.

Según la versión israelí, en ese lugar se llevaban adelante proyectos vinculados con programas espaciales de uso militar, entre ellos el satélite “Chamran-1”, que fue lanzado al espacio en septiembre de 2024. Las autoridades militares sostienen que estas instalaciones representaban una amenaza potencial para los satélites israelíes. Por otro lado, desde Teherán reiteraron que el país continuará combatiendo mientras EEUU e Israel mantengan las operaciones militares en su contra, en un escenario que mantiene en alerta a toda la región.