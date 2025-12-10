El mensaje de María Corina Machado desde la clandestinidad por el Nobel de la Paz

La principal dirigente opositora venezolana envió un audio durante la ceremonia del prestigioso premio. Allí, agradeció por el reconocimiento y aseguró que se encuentra en viaje a Noruega.

María Corina Machado y un audio en el que confirmó su viaje a Oslo.

María Corina Machado confirmó, a través de un audio de voz, que se encuentra en viaje rumbo a Oslo, Noruega . Este miércoles, el Instituto Nobel la condecoró con el premio Nobel de la Paz , aunque la dirigente opositora venezolana no pudo ser parte de la ceremonia.

"Primero que nada, en nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad", explicó Corina Machado en el audio.

“Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecido con ellos . Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano ", comenzó el mensaje dirigido a las autoridades del Instituto Nobel.

En su audio, la dirigente opositora a Maduro aseguró que el premio hace sentir "muy emocionado y honrado" al pueblo venezolano. “Y por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora", agregó.

"Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto ", sentenció.

El mensaje completo de María Corina Machado para la ceremonia del premio Nobel de la Paz.

Corina Machado finalmente no estará este miércoles en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. La confirmación llegó de parte del director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, en declaraciones a la televisión pública noruega NRK.

El anuncio sorprende porque, hasta el fin de semana, el propio Instituto Nobel había asegurado que la líder venezolana asistiría personalmente a recibir la medalla de oro, el diploma y los u$s1.2 millones asociados al galardón. Pero los planes cambiaron a último momento.

Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece públicamente desde hace once meses, cuando encabezó en Caracas una protesta contra Maduro. Desde que se conoció el premio, seguía la incógnita sobre su eventual presencia en el acto, justamente por su situación: se ocultó tras las elecciones en las que Maduro obtuvo un tercer mandato, un resultado que la opositora atribuye a un fraude contra su candidato, Edmundo González Urrutia. Para respaldar sus denuncias, publicó copias de votos extraídos de las máquinas electorales, algo que el chavismo rechazó por completo.

A pesar de la ausencia, el Instituto Nobel decidió mantener la ceremonia sin cambios y confirmó quién será la persona encargada de recibir la distinción.

"Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", explicó Harpviken en diálogo con NRK. Además de aceptar la medalla y el diploma, también leerá "el discurso que María Corina misma escribió", agregó el director.