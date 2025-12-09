El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado

La dirigente opositora será galardonada con el Nobel de la Paz. La llegada de Machado a Oslo estuvo rodeada de incertidumbre, en un escenario de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

El Instituto Nobel canceló definitivamente la conferencia de prensa que iba a realizar este martes la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, en la previa de ser galardonada con el Nobel de la Paz . La decisión fue confirmada luego de que, más temprano, la organización anunciara el aplazamiento de la cita , sin mayores detalles al respecto.

Machado- que se encuentra en la clandestinidad desde las elecciones de enero 2025 - viajó a la capital de Noruega en medio de un tenso contexto en las relaciones internacionales de Venezuela. En detalle, la escalada del conflicto entre Nicolás Maduro y Donald Trump provocó una crisis en la conectividad aérea que afecta a Caracas por la cancelación de vuelos internacionales. A esto se suman las reiteradas advertencias de Estados Unidos sobre riesgos el espacio aéreo venezolano.

Ante la repentina cancelación, el vocero del Instituto Nobel, Erik Aasheim , se refirió a la compleja situación de la líder opositora, el principal motivo de la cancelación del evento: “María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega". De haberse concretado, la de hoy habría sido la primera presentación pública de Machado desde Enero de 2025, cuando participó de una manifestación en la ciudad de Caracas.

"Esperamos que asista a la ceremonia”, sentenció Aasheim sobre la premiación que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre.

Diversos referentes latinoamericanos y miembros del entorno más cercano de María Corina Machado comenzaron a concentrarse en Oslo para acompañar a la dirigente venezolana en la entrega del Premio Nobel de la Paz. Entre los primeros en llegar figuraron su madre, Corina Parisca; su hermana, Clara Machado; y su hija, Ana Corina Sosa.

La venezolana recibirá la distinción el próximo miércoles 10, desde las 13.

A ese grupo de familiares se sumó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, mientras que se espera el arribo del presidente argentino, Javier Milei. Por último, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, tiene previsto viajar el miércoles para incorporarse a la delegación regional.

La ceremonia tendrá lugar en el ayuntamiento de Oslo y también contará con la presencia de Edmundo González Urrutia, el opositor venezolano que vive exiliado en España y que fue candidato en las presidenciales de 2024, elección en la que Machado no pudo competir. A él se sumarán diversas figuras políticas y culturales venezolanas que hoy desarrollan su actividad desde el exterior.

En Caracas, la reacción oficial no tardó en llegar. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, volvió a cuestionar la legitimidad del Premio Nobel de la Paz y lo describió como una “subasta” que se concede “al mejor postor”.

Javier Milei acompañará a María Corina Machado en Oslo

El presidente Javier Milei partió el pasado lunes 8 de diciembre a Oslo para participar de la ceremonia en la que Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. Será una visita relámpago, con una agenda diplomática cargada y regreso previsto para el jueves por la mañana.

Javier Milei María Corina Machado Milei fue invitado expresamente por la líder opositora venezolana.

La delegación oficial partió a las 20, con llegada estimada a la capital noruega el martes a las 17.30 (hora argentina). Milei viaja invitado por la propia Machado, a quien ya había felicitado tras conocerse la distinción, resaltando su “defensa valiente de la libertad y de la democracia” frente al régimen de Maduro.

La actividad principal será el miércoles 10 de diciembre, a las 13, cuando el mandatario argentino asista a la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo. Ese mismo día, a las 15.30, Milei tendrá una audiencia con el rey Harald V, y a las 17.10 encabezará una reunión bilateral con el primer ministro Jonas Gahr Støre, en un encuentro orientado a profundizar la relación política y económica con Noruega.

La agenda concluirá el mismo miércoles. A las 20, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo programado para el jueves 11 de diciembre a las 9.30