Cuánto gano si trabajo el 24 y 31 de diciembre: ¿es feriado?

Con la llegada de las Fiestas, se acercan los dos días de descanso más esperados, momentos clave para reuniones, viajes y encuentros familiares.

Según el esquema del Gobierno, el 24 se mantiene laboral y el 25 será el único feriado oficial que queda en 2025.

Con la llegada de diciembre, las consultas sobre el calendario laboral se multiplican y muchas personas comienzan a reorganizar horarios, viajes y compromisos familiares en función de los feriados .

Como ocurre cada temporada, vuelve a instalarse la duda sobre el 24 y el 31 , dos fechas que suelen generar confusión. A esto se suma que en los últimos años algunos gobiernos dispusieron asuetos administrativos puntuales, lo que llevó a muchos trabajadores a creer que esas jornadas podrían considerarse días no laborables.

Por el momento, el Gobierno nacional mantiene sin cambios el cronograma oficial y dejó en claro cuáles serán los descansos obligatorios en el país. A continuación, conocé los detalles.

Ni el 24 ni el 31 de diciembre son feriados en Argentina. Tampoco figuran como días no laborables dentro del calendario oficial que regula la Ley 27.399 , la normativa que establece los descansos obligatorios y los fines de semana largos.

Eso significa que ambas fechas se consideran jornadas laborales comunes , con horarios habituales para el sector privado, la administración pública y los comercios.

Algunos años, distintos gobiernos optaron por otorgar asueto administrativo durante la tarde de estas fechas, pero esas decisiones fueron excepcionales, es decir, no forman parte del calendario oficial.

Si bien se trata de medidas que suelen tomarse para facilitar los traslados y la organización familiar, dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo y se anuncian con pocos días de anticipación.

Para 2025, todavía no anunciaron algún comunicado, por lo que el cronograma mantiene un único día festivo para fin de año: el 25 de diciembre por Navidad. Después de esa fecha, el próximo recién es el 1 de enero de 2026, correspondiente al Año Nuevo.

navidad

Cuánto gano si trabajo en Nochebuena y Fin de Año

La diferencia salarial entre trabajar el 24 y el 31 de diciembre y hacerlo el 25 o el 1 de enero es significativa. Esto se debe a que las vísperas de las Fiestas son días laborales normales, mientras que Navidad y Año Nuevo son feriados nacionales con pago especial.

Así, quienes trabajen en Nochebuena o en el último día del 2025 cobrarán su sueldo sin ningún adicional, ya que la ley no establece ningún tratamiento para esas fechas; salvo que el empleador decida otorgar un plus por políticas internas, algo que no es obligatorio.

En muchos rubros, especialmente comercio, gastronomía y supermercados, se suele trabajar hasta el mediodía por decisión de la empresa o acuerdos sectoriales, pero esto no modifica el salario.

Navidad LPQ_5.jpg

Sin embargo, el panorama cambia si prestás servicios el 25 de diciembre o el 1 de enero. En ambos casos, al tratarse de feriados nacionales inamovibles, la legislación dispone que quienes trabajen deben percibir el doble de su remuneración habitual.

Esto implica la jornada normal, correspondiente al día trabajado, y un adicional equivalente al 100%.