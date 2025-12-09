Nobel de la Paz a María Corina Machado: quiénes son los presidentes de América Latina que asistirán a la entrega del premio

La mujer será premiada en Noruega este miércoles y al menos tres mandatarios acompañarán a Javier Milei para presenciar el evento. Todos la saludaron previamente por redes sociales.

Machado será acompañada en su premiación por Milei y los presidentes de Panamá, Ecuador y Paraguay.

Además del presidente Javier Milei , al menos tres mandatarios más de América Latina estarán presentes este miércoles en Noruega para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado. Este gesto reafirma su postura en contra del régimen de Nicolás Maduro .

Si bien no se conocen detalles de cómo o cuándo llegará Machado a Oslo, un vocero del Instituto Nobel afirmó a CNN que este viernes la dirigente confirmó nuevamente su asistencia a la entrega del galardón.

Al conocerse la premiación, Milei había saludó a Corina Machado a través de sus redes sociales. "Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", fue el mensaje del Presidente.

El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado , galardonada por su lucha " en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según confirmó Ámbito. Milei confirmó su presencia este fin de semana, luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

El viaje del Presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12 . La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.

Al momento, se conoce que junto a Milei estarán presenciando la premiación de Machado los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa y Paraguay, Santiago Peña.

Mulino confirmó en un comunicado su viaje a Europa que “como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí" para "respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido"

Por su parte, Noboa también recalcó que “será un honor" estar junto a Machado en Noruega: "Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse”, escribió en X. A la vez, la Cancillería de Ecuador destacó que el Nobel refleja “la imperiosa necesidad” de que Venezuela retorne plenamente al cauce democrático.

En el caso de Peña, el mandatario llegará a la entrega tras una gira en Europa. Su canciller Rubén Ramírez declaró que el presidente paraguayo fue invitado por la Fundación Nobel y por la propia Machado. Según el diplomático, es “un reconocimiento” a la postura de Peña “en defensa de la libertad, los derechos y la democracia” en Venezuela.

Argentina reiteró el reclamo por Nahuel Gallo y exige a Venezuela su liberación inmediata

El Gobierno argentino reiteró este lunes su enérgico rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, al cumplirse un año desde su arresto en Venezuela.

Mediante un comunicado conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejecutivo expresó que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional” y renovó formalmente los reclamos ante distintos organismos internacionales para exigir la liberación inmediata del gendarme.

Según detalla el documento oficial, Gallo —Cabo Primero de Gendarmería Nacional— permanece detenido sin garantías judiciales, sin contacto con sus familiares y bajo una situación calificada como arbitraria e injustificada.