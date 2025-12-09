Javier Milei llegó a Oslo para la ceremonia de los Premios Nobel vestido con el overol de YPF + Seguir en









El Presidente se encuentra en la capital de Noruega para el reconocimiento que recibirá María Corina Machado. Además, mantendrá reuniones con el Rey Harald V y el primer ministro.

Javier Milei eligió el mameluco de YPF para viajar a Oslo.

El presidente Javier Milei arribó este martes a Oslo, capital de Noruega, vestido con el mameluco de YPF. El mandatario llegó a tierras nórdicas para estar presente en la ceremonia en la cual la dirigente venezolana María Corina Machado será reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

El particular atuendo se pudo observar en el video que compartió en X Comando Con Venezuela, la agrupación opositora que lidera Machado. En la pieza se lo ve al jefe de Estado argentino llegando al Grand Hotel, sede anual de las ceremonias y banquetes de entrega de los Premios Nobel.

¡Ya en Oslo!

El presidente de Argentina, Javier Milei (@JMilei), llega al Grand Hotel, en el marco de la histórica ceremonia del Nobel de la Paz (@NobelPrize). #ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/D3UcGHsnRi — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 9, 2025



El presidente de Argentina, Javier Milei (@JMilei), llega al Grand Hotel, en el marco de la histórica ceremonia del Nobel de la Paz (@NobelPrize). #ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/D3UcGHsnRi — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 9, 2025 Si bien el uso del overol sorprende por el contexto, no es la primera vez que Milei utiliza el mameluco de la petrolera. Previamente lo lució en programas de streaming y en algunas reuniones en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.

Por ejemplo, a principios de junio acudió al ciclo "El troncal de las mascotas", una programa especial dedicado a las mascotas emitido por Neura. En dicha emisión, explicó el motivo de su look: “Vine así porque cuando estoy con los chicos (los perros), estoy vestido así”.

El overol fue un obsequio del directo de YPF, Horacio Marín. "Todos los días en Olivos estoy vestido con unos mamelucos. Los descubrí cuando fui a Vaca Muerta", explicó.

El Presidente Javier Milei junto al economista estadounidense Robert C. Merton en la Quinta de Olivos. pic.twitter.com/wxRDoOeEZq — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 8, 2025

Agenda oficial de Javier Milei en Oslo El presidente Javier Milei partió este lunes 8 de diciembre a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, y desarrollará una intensa agenda oficial antes de regresar a la Argentina el jueves por la mañana. La actividad central será el miércoles 10 de diciembre, cuando a las 13 Milei asista a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. El evento reunirá a delegaciones internacionales y a mandatarios de la región, entre ellos Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). Ese mismo día, a las 15.30, el jefe de Estado mantendrá una audiencia con el Rey Harald V, y luego, a las 17.10, una reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en un encuentro clave para explorar vínculos políticos y económicos con el país escandinavo. El itinerario concluirá el mismo miércoles: a las 20, Milei abordará el vuelo de regreso hacia la Argentina. Su arribo está previsto para el jueves 11 de diciembre a las 9.30.