Con Javier Milei en Oslo, la entrega del Nobel se realizó sin María Corina Machado

El Presidente participó de los actos en la capital noruega mientras la líder opositora venezolana, pese a haber intentado viajar en condiciones extremas, no podrá estar presente por motivos de seguridad. Su hija fue quien reciba el premio en su nombre.

Javier Milei participó de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Presidencia

El presidente Javier Milei aterrizó el martes en Oslo, en lo que será un viaje breve pero simbólico: su presencia estaba prevista para respaldar, junto con otros jefes de Estado latinoamericanos, la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.

Pero las ilusiones de una ceremonia con Machado presente se disiparon este miércoles: el Norwegian Nobel Institute confirmó que la líder opositora venezolana no podrá llegar a tiempo -ni asistir al salón del Ayuntamiento de Oslo donde se realizará la entrega-. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

Según un comunicado oficial, Machado “hizo todo lo que estaba en su mano” para llegar a Oslo, incluso arriesgando lo que describieron como una travesía de “peligro extremo”. Aun así, decidieron priorizar su seguridad. Confirmaron que ella se encuentra bien y que el objetivo sigue siendo que llegue a la capital noruega más adelante, aunque no podrá participar de los actos centrales del día.

JAVIER MILEI PREMIO NOBEL DE LA PAZ Presidencia El gesto de Milei de acompañar esta ceremonia expone su alineamiento geopolítico con la causa de la oposición venezolana -en sintonía con el discurso internacional que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por la crisis democrática en Venezuela-. Su presencia, junto con los presidentes de Ecuador, Paraguay y Panamá, también marca una señal clara de respaldo regional a la transición democrática.

La ceremonia de premiación siguió su curso: aunque la protagonista principal no estuvo presente, la familia de Machado -junto con su hija en representación--recibió el preciado galardón. Para muchos, el hecho de que haya aceptado el premio y que parte de su círculo esté presente en Oslo ya constituye un gesto simbólico potente, aunque signifique una victoria incompleta.

La agenda de Javier Milei en Noruega: Nobel, reuniones bilaterales y regreso exprés La actividad central será el miércoles 10 de diciembre, cuando Milei asista a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. El evento reunirá a delegaciones internacionales y a mandatarios de la región, entre ellos Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). Milei Oslo YPF Javier Milei llegó a Oslo luciendo un mameluco de YPF. Cornelius Poppe - AP Ese mismo día, a las 15.30, el jefe de Estado mantendrá una audiencia con el Rey Harald V, y luego, a las 17.10, una reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en un encuentro clave para explorar vínculos políticos y económicos con el país escandinavo. El itinerario concluirá el mismo miércoles: a las 20, Milei abordará el vuelo de regreso hacia la Argentina. Su arribo está previsto para el jueves 11 de diciembre a las 9.30.