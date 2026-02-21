El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, negó la posibilidad de indultar a Pedro Castillo + Seguir en









Un comunicado de la Presidencia peruana informó que no se estipula "el otorgamiento de gracia alguna" a ninguna persona condenada, tras el pedido del expresidente de ser indultado.

José María Balcázar y Pedro Castillo comparten orientación ideológica.

A dos días de haber ser electo como presidente interino del Perú por consenso del Congreso, José María Balcázar comunicó este sábado que no tiene previsto indultar a Pedro Castillo, el último mandatario electo en ese país y que permanece detenido desde el 7 de diciembre del 2022.

Ante la asunción de Balcazar, Castillo hizo circular una carta a través de los medios en donde señaló que es víctima de una "persecución política" en el marco de una "asfixia política", por lo que solicitó su indulto invocando "el principio de humanidad". “Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política”, planteó.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República de Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señaló un comunicado oficial, en donde se remarca que se busca "evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido".

El documento también sostiene que "nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país".

Nacido en Nanchoc, en la región norteña de Cajamarca, Balcázar es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó durante décadas como profesor universitario y fue juez de la Corte ‌Superior de Justicia de Lambayeque, ocupando posteriormente un cargo provisional en la Corte Suprema de Perú. Elegido para el Congreso en 2021 en representación de Lambayeque, Balcázar dirigió la comisión especial encargada de seleccionar a ‌los magistrados del Tribunal Constitucional y ocupó cargos de responsabilidad en comisiones relacionadas con la justicia y la educación. Balcázar fue objeto de críticas por sus comentarios durante un debate sobre la legislación que prohíbe el matrimonio infantil en 2023, en el que afirmó que las relaciones sexuales entre menores eran habituales, citando ejemplos que involucraban a estudiantes y profesores.