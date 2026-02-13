Congresistas de Perú reúnen firmas para destituir al presidente José Jerí + Seguir en









Tras las reuniones no declaradas entre el líder de transición y el empresario chino Yang Zhihua, ocurridas en un domicilio particular y captadas por cámaras de seguridad.

Podrían destituir al presidente José Jerí, quien en cuatro años pasó de ser legislador “suplente” a presidente interino de su país, en reemplazo de la destituida mandataria Dina Boluarte.

Congresistas de Perú estarían reuniendo firmas para destituir al presidente José Jerí, quien en cuatro años pasó de ser legislador “suplente” a presidente interino de su país, en reemplazo de la destituida mandataria Dina Boluarte, tras realizar reuniones no declaradas con el empresario chino Yang Zhihua, ocurridas en un domicilio particular y captadas por cámaras de seguridad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El actual líder minimizó el incidente, sosteniendo que acudió al lugar por motivos personales, como por ejemplo, "comer comida china". Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los legisladores, quienes sospechan de actos ilegales.

Al ser un presidente designado, el procedimiento para su destitución es más ágil que una "vacancia" tradicional. Solo se necesitan 66 votos de censura contra la Mesa del Parlamento para que Jerí abandone su cargo como jefe de Estado

La palabra de Fernando Rospigliosi, titular del Parlamento El presidente encargado del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, alegó que la decisión "dependerá del consenso", no obstante, dijo que los promotores de esa medida primero deberán corregir un error en las firmas que han presentado.

Luego de confirmar en sus redes sociales que se registraron 81 firmas digitales, Rospigliosi aseguró que solo 29 de ellas son válidas y que un legislador, Roberto Kamiche, "ha retirado la suya". "Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno", ratifcó.

En los últimos días se presentaron varias mociones de censura en contra del líder de transición luego de descubrir encuentros con empresarios chinos contratistas del Estado y por contrataciones de jóvenes funcionarias tras reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Hasta el momento, Perú tuvo siete gobernantes en los últimos diez años y se prepara para nuevas elecciones generales en abril próximo, en las que participarán 35 candidatos.

Temas Perú

Presidente