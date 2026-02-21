EEUU desplegó su mayor contingente militar en Medio Oriente en dos décadas + Seguir en









Washington concentra portaaviones, aviones de combate y sistemas antimisiles en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, mientras fija un plazo de entre 10 y 15 días para que Teherán alcance un acuerdo sobre su programa nuclear.

El despliegue de EEUU incluye grupos de portaaviones, aviones de combate, aeronaves de apoyo logístico y sistemas de intercepción de misiles.

Desde el 17 de febrero, EEUU registra la mayor concentración de fuerzas militares en Medio Oriente en los últimos 20 años. El despliegue abarca el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo oriental, e incluye grupos de portaaviones, aviones de combate, aeronaves de apoyo logístico y sistemas de intercepción de misiles. El Pentágono indicó que la decisión responde a evaluaciones de inteligencia que advierten sobre un incremento en la volatilidad regional.

La operación contempla 18 vuelos de transporte pesado C-5M con destino a Arabia Saudita, Qatar y Yibuti, junto al despliegue de entre 20 y 22 aviones cisterna KC-135 y KC-46 para garantizar el reabastecimiento en vuelo. Desde mediados de enero se contabilizaron aproximadamente 160 vuelos de aviones C-17A destinados a movilizar personal, equipos y materiales hacia la región. A esto se suma un incremento en los vuelos de aviones tácticos C-130H/J entre las bases militares que Washington mantiene activas en el área.

La preocupación central en Washington radica en que Irán haya reducido el margen temporal que separa su programa nuclear civil de una eventual capacidad militar. En ese contexto, el presidente Donald Trump fijó un plazo de 10 a 15 días para alcanzar un acuerdo nuclear con Teherán antes de que se evalúen otras opciones. En paralelo, Irán realizó pruebas de misiles en el Estrecho de Ormuz y profundizó ejercicios militares conjuntos con Rusia.

En caso de que las negociaciones no prosperen, los escenarios que se contemplan incluyen sanciones económicas adicionales, ataques a instalaciones nucleares iraníes y mayor inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, por donde transita una porción relevante del petróleo mundial. Israel, por su parte, mantiene seguimiento de los movimientos militares en la región.

EEUU asegura que el despliegue tiene alcance preventivo y no implica, por el momento, el inicio de operaciones ofensivas. Sin embargo, con fuerzas posicionadas en la zona, cualquier incidente podría tener repercusiones inmediatas tanto en el equilibrio regional como en la estabilidad del mercado energético global.

