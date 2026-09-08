Donald Trump busca fortalecer al Partido Republicano de cara a noviembre + Agregar ámbito en









La Casa Blanca organiza una convención nacional extraordinaria antes de los comicios para unificar las filas oficialistas. El objetivo es motivar a la base electoral y frenar el tradicional retroceso legislativo en las urnas.

EEUU: Trump y el Partido Republicano buscan recuperar impulso de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Donald Trump y el Partido Republicano buscan recuperar impulso de cara a las elecciones legislativas de noviembre con una convención de medio término en Dallas, un tipo de encuentro poco habitual en Estados Unidos. El objetivo principal es movilizar a la base republicana y mostrar al partido unido detrás del presidente, en un momento en que Trump enfrenta una aprobación de apenas 33%, además de preocupaciones entre los votantes por la inflación y la guerra con Irán.

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El encuentro se desarrolla en el American Airlines Center. La intención de los republicanos es aprovechar el evento para poner el foco en los temas que consideran logros de la actual administración, entre ellos los recortes de impuestos, el control de la frontera, el impulso a la producción nacional y las reformas en materia de salud.

La convención también busca instalar los principales argumentos que el Partido Republicano utilizará durante la campaña. Entre ellos aparecen el comercio, la seguridad pública y las críticas a lo que los republicanos presentan como posiciones extremas dentro del Partido Demócrata. La estrategia apunta a que esos temas tengan mayor peso en la discusión electoral que las dificultades económicas que enfrenta el gobierno.

Trump reúne a 30.000 personas y busca fortalecer a los republicanos para las elecciones de medio término. @POTUS Trump busca fortalecer a los republicanos rumbo a las elecciones de medio término El evento tiene un presupuesto de unos u$s40 millones y se espera la asistencia de alrededor de 30.000 personas. Entre los principales participantes están el vicepresidente JD Vance y los secretarios Scott Bessent y Robert F. Kennedy Jr.

Sin embargo, la convocatoria también representa un riesgo para los republicanos. Algunos legisladores importantes no estarán presentes porque deberán permanecer en sus distritos para hacer campaña.

La reunión tendrá también momentos vinculados con el 11 de septiembre, a 25 años de los atentados, y homenajes al activista conservador Charlie Kirk. Con esta convención, Trump intenta fortalecer a su partido antes de una elección que podría definir el control del Congreso y romper la tendencia histórica de que el partido que ocupa la Casa Blanca suele sufrir pérdidas importantes en las elecciones de medio término.

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