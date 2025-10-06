El galardón lo recibieron los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi. Fueron seleccionados por identificar mecanismos que protegen al organismo de autoinmunidad, abriendo el camino a tratamientos innovadores para cáncer y trasplantes.

El premio Nobel de Medicina fue para tres científicos por sus investigaciones en inmunología.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia anunció que los estadounidenses Mary E. Brunkow , Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi fueron distinguidos con el Premio Nobel de Medicina 2025 por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica y las células T reguladoras , un mecanismo que permite al sistema inmunológico regularse y distinguir entre amenazas externas y los propios tejidos del cuerpo.

“Sus hallazgos han sentado las bases de un nuevo campo de investigación e impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos , por ejemplo, para el cáncer y las enfermedades autoinmunes ”, remarcó el comité. Por su parte, el presidente de la asamblea, Olle Kämpe , agregó que la comprensión de este mecanismo" ayuda a explicar por qué la mayoría de las personas no desarrolla enfermedades autoinmunes graves".

Los distinguidos con el Premio Nobel de Medicina se tratan de dos estadounidenses y un japonés.

Por un lado, Mary E. Brunkow nació en 1961 y es doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton, se desempeña como gerente de programa senior en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle.

Otro de los ganadores fue Fred Ramsdell nació en 1960, doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles, es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics, San Francisco.

Por último, Shimon Sakaguchi, nació en 1951, doctor en Medicina y en Filosofía por la Universidad de Kioto, ocupa el cargo de profesor distinguido en el Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de la Universidad de Osaka. Los tres compartirán a partes iguales el monto de 11 millones de coronas suecas asociadas al galardón.

Qué es la tolerancia inmunitaria periférica y las células T reguladoras

La tolerancia inmunitaria periférica es el mecanismo por el cual el sistema inmunitario evita que las defensas del organismo ataquen a sus propios tejidos.

Según el jurado, los premiados “identificaron a los guardianes de seguridad del sistema inmunitario, las células T reguladoras, lo que sentó las bases para un nuevo campo de investigación”.

Los estudios premiados demostraron que el sistema inmunitario conserva un equilibrio mediante las células T reguladoras, un subgrupo de linfocitos, responsables de suprimir las respuestas contra los tejidos propios.

De esta manera, los científicos detallaron que la tolerancia inmunitaria cuenta con dos capas: una eliminando linfocitos autorreactivos durante la formación en el timo (tolerancia central) y otra, más sofisticada, regulando las defensas en la periferia de los tejidos mediante estas células especializadas.

Antes de estos descubrimientos, se creía que la protección frente a ataques autoinmunes dependía únicamente de la eliminación de células T dañinas en el timo, mecanismo denominado tolerancia central. Ahora, se descubrió que existe este sistema adicional.

Noticia en desarrollo.-