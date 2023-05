El secretario de Economía británico dice que sería "devastador" que EEUU no eleve el techo de deuda

"Sería absolutamente devastador que Estados Unidos, que es uno de los mayores motores de la economía mundial, viera su PIB desbaratado por no llegar a un acuerdo", afirmó, agregando que esperaba que Biden y el Congreso puedan resolver sus diferencias.

Hunt dijo que los funcionarios del G7 también debatieron el impacto de las sanciones occidentales a Rusia por su invasión de Ucrania, y hablaron largo y tendido sobre la necesidad de poner fin a la evasión de las sanciones.

Sostuvo que estaba claro que las sanciones económicas sobre la economía rusa no habían sido tan efectivas como el apoyo militar a Kiev, sino que estaban generando más bien "una combustión lenta" y que llegaría un momento en que la presión occidental "empezaría a hacer mella".

Hunt afirmó que era muy importante que los países no miembros del G7 invitados a la reunión por Japón -India, Indonesia, Brasil, Singapur y Comoras- participen en el debate sobre Rusia.

Un área clave de acuerdo fue que los países ricos del G7 quieren "eliminar el riesgo" de las relaciones con China, en lugar de desvincularse de todo el comercio, dijo Hunt, señalando que la "firme opinión" de Reino Unido es que es necesario evitar un enfoque que inadvertidamente devolviera al mundo al "proteccionismo".

"Nadie está hablando de no comerciar con China, no exportar a China, no importar de China, pero tenemos que asegurarnos de que no tenemos dependencias que puedan hacernos vulnerables", dijo, añadiendo que la parte difícil era elaborar las medidas concretas necesarias para lograrlo.

Los miembros del G7 también acordaron que cualquier país que recurra a la coerción económica debe esperar una respuesta unida de las democracias avanzadas, pero no dieron detalles sobre lo que ello implicaría.

Hunt, que habló antes de reunirse con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que una cosa decepcionante había sido la incapacidad de los miembros del G7 para convencer a más países en desarrollo -o del Sur Global- de que apoyaran la respuesta unificada de Occidente a la invasión rusa, y que era necesario hacer más examen de conciencia en ese frente. (Reporte de Andrea Shalal; Escrito por Kantaro Komiya; Editado en Español por Ricardo Figueroa)