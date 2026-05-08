Qué países exigen saber inglés para emigrar en 2026

El manejo del idioma es obligatorio para acceder a visas laborales, residencias permanentes y programas de migración calificada.

El dominio del inglés se convirtió en uno de los factores más importantes para quienes planean emigrar , estudiar o trabajar en el exterior.

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Varios gobiernos comenzaron a adoptar nuevas políticas en sus sistemas migratorios e incorporaron evaluaciones de idioma para acceder a visas y residencias.

El objetivo es garantizar que quienes llegan puedan integrarse más rápido al mercado laboral , acceder a mejores oportunidades y desenvolverse en la vida cotidiana sin grandes dificultades.

Saber inglés para emigrar: qué países lo piden

Actualmente, hay varios países donde acreditar conocimientos de inglés es un requisito obligatorio para emigrar. En la mayoría de los casos, las autoridades exigen certificados internacionales emitidos por instituciones reconocidas para validar oficialmente el nivel del idioma.

Entre ellos se destaca el PTE Academic de Pearson, un examen de alta exigencia (high-stakes) que evalúa speaking, listening, reading y writing de manera completamente computarizada y con resultados rápidos.

“Hoy el idioma forma parte del sistema: no es un plus ni una ventaja competitiva, es un requisito de entrada. Sin una certificación válida, directamente no se puede avanzar en muchos procesos migratorios, y eso cambia completamente el punto de partida de quienes buscan proyectarse en el exterior”, explica Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson.

Algunos de los casos más conocidos son Canadá y Australia, donde sus sistemas migratorios, además, utilizan un esquema basado en puntos. Quienes desean acceder a visas laborales, programas de migración calificada o residencia permanente deben presentar resultados de exámenes oficiales.

Además, un puntaje alto puede aumentar significativamente las chances de ser seleccionado.

En Reino Unido y Nueva Zelanda el idioma también es obligatorio para muchas categorías migratorias, especialmente visas laborales, académicas y de residencia. Dependiendo del tipo de permiso solicitado, las autoridades establecen distintos niveles mínimos que deben acreditarse.

viaje

En paralelo, existen destinos donde el inglés no siempre es necesario desde el punto de vista legal, pero sí funciona como una condición decisiva en la práctica, como Estados Unidos. Ahí muchas oportunidades laborales y de estudios dependen directamente del manejo del idioma.

“Cada vez vemos más casos donde el idioma define el resultado. Personas con perfiles similares pueden tener trayectorias completamente distintas según su nivel de inglés”, agregan desde Pearson y explican: “No solo influye en la inserción laboral, sino también en la velocidad de adaptación y crecimiento profesional”.