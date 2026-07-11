Plazo fijo: cuánto se gana al depositar $1.250.000 durante 30 días

El plazo fijo tradicional continúa entre las alternativas de ahorro por quienes buscan una inversión en pesos con rendimiento conocido desde el inicio y sin asumir mayores riesgos. A pesar de los cambios en el mercado financiero, este instrumento mantiene un lugar relevante entre los pequeños y medianos ahorristas.

Las tasas que ofrecen las entidades financieras ya no son iguales para todos los bancos. Cada institución define el interés que paga por los depósitos a plazo, por lo que el resultado final depende del lugar donde se constituya la inversión e incluso del canal elegido para realizar la operación.

Los bancos publican sus propias Tasas Nominales Anuales (TNA), por lo que el rendimiento cambia según la entidad financiera elegida . Esa diferencia puede traducirse en una ganancia mayor o menor para un mismo capital y el mismo plazo.

Banco Nación ofrece una TNA de 15,50% para los depósitos constituidos en sucursal. En cambio, las operaciones realizadas por canales electrónicos acceden a una TNA de 19% , lo que mejora el rendimiento de la inversión.

Las entidades financieras ofrecen tasas más altas en los canales digitales porque esas operaciones implican menores costos operativos. Esa diferencia explica por qué muchos ahorristas optan por constituir el plazo fijo desde home banking.

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Lo que se obtiene en un plazo fijo de $1.250.000

Un depósito de $1.250.000 durante 30 días genera un rendimiento distinto según el canal elegido para realizar la operación en Banco Nación.

En sucursal:

plazo: 30 días

capital: $1.250.000

intereses ganados: $15.924,66

monto total al vencimiento: $1.265.924,66

TNA: 15,50%

TEA: 16,65%

Canal electrónico:

plazo: 30 días

capital: $1.250.000

intereses ganados: $19.520,55

monto total al vencimiento: $1.269.520,55

TNA: 19,00%

TEA: 20,75%

La modalidad electrónica permite obtener $3.595,89 más que la operación realizada en una sucursal. Esa diferencia surge exclusivamente de la tasa aplicada por el banco para cada canal. La inversión también presenta una limitación. El dinero permanece inmovilizado durante los 30 días acordados y el titular no puede retirarlo antes del vencimiento sin perder las condiciones previstas para ese depósito, salvo en productos específicos.

Otra alternativa disponible para los ahorristas es el plazo fijo UVA, cuyo funcionamiento difiere del esquema tradicional. En este caso, el capital se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualizan de acuerdo con la evolución del índice CER vinculado a la inflación. La mayoría de las entidades también agrega un interés adicional sobre esa actualización y obliga a los ahorristas a hacer una colocación de entre 90 y 180 días.