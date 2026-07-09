Encontraron muerto a Lucas Gámez, el niño argentino que permanecía desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Después de dos semanas de búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo del nene de ocho años entre los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira. El menor había viajado a la costa para pasar el feriado junto a familiares.

El cuerpo de Lucas Gámez , el niño argentino de ocho años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que golpeó a Venezuela , fue encontrado entre los restos del edificio que se derrumbó en La Guaira , una de las zonas más afectadas por el desastre. El hallazgo puso fin a dos semanas de intensos operativos de búsqueda encabezados por rescatistas venezolanos, con la colaboración de equipos argentinos y el permanente acompañamiento de la familia del menor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante los últimos días los equipos de rescate trabajaron de manera ininterrumpida sobre la estructura colapsada mediante turnos rotativos de cuatro horas . Finalmente, los especialistas decidieron utilizar maquinaria pesada para retirar los bloques de mayor tamaño que aún permanecían sobre el edificio. Fue durante esas tareas cuando localizaron el cuerpo del niño.

Lucas había quedado atrapado dentro del inmueble desde el 24 de junio , día en que los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte venezolano, una tragedia que ya se cobró más de 3.800 vidas .

Hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina , Lucas Gámez aprovechó el feriado nacional para viajar a La Guaira junto a sus tíos y disfrutar de una jornada en la playa.

Después de pasar parte del día junto al mar y comprar un helado, regresó al edificio donde se alojaba con uno de sus familiares. Su padre, Marcos Gámez , había reconstruido cómo fueron los últimos momentos antes del derrumbe: “El ascensor par estaba dañado y Lucas -junto a su tío- tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó , por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar”.

El hombre también explicó el recorrido que realizaron dentro del edificio instantes antes del colapso. “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”, detalló.

Una búsqueda que movilizó a la Argentina

Desde el momento del derrumbe, Marcos Gámez y Blancalida Martínez Coronado, madre del niño, encabezaron una intensa campaña para encontrarlo con vida. Ambos compartieron de manera permanente el avance de los operativos y difundieron información sobre los rastrillajes realizados entre los escombros.

El lunes pasado, día en que Lucas habría celebrado su noveno cumpleaños, la familia llevó una torta con velas hasta el lugar del derrumbe para homenajearlo y renovar la esperanza de hallarlo.

Hasta las últimas horas, los padres sostenían que aún quedaban importantes sectores del edificio por remover y confiaban en que la búsqueda del menor continuaría.

En uno de sus últimos mensajes publicados en redes sociales, Blancalida Martínez Coronado pidió una cadena de oración junto a una fotografía tomada frente a los restos del edificio.

El mensaje de Defensores de Belgrano

En su tiempo libre, Lucas jugaba al fútbol y había integrado la categoría 2017 de Defensores de Belgrano. Tras conocerse la noticia, el club porteño expresó públicamente sus condolencias mediante un mensaje acompañado por una fotografía del niño con la camiseta de la institución.

“Con profundo dolor queremos compartir con ustedes la confirmación de la muerte de Lucas Gámez Martínez en el terremoto de Venezuela. Lucas defendió nuestros colores jugando en la categoría 2017”, expresaron.

La entidad también recordó el tiempo que el menor permaneció desaparecido.

“Se encontraba hace dos semanas desaparecido y hoy fue hallado por las autoridades de rescate. Abrazamos fuertemente a su familia en este terrible momento”.

La tragedia que golpeó al norte de Venezuela

La Guaira continúa siendo una de las localidades más castigadas por el doble terremoto, con decenas de edificios destruidos y cientos de personas que aún permanecen desaparecidas.

Según el último balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el desastre dejó 3.811 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

Además de las pérdidas humanas, los sismos provocaron graves daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura esencial, agravando la emergencia humanitaria que atraviesa el país.

De acuerdo con imágenes satelitales analizadas por la NASA, alrededor de 58.870 estructuras sufrieron destrucción total o daños severos en la región más afectada, mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de otras personas desaparecidas.