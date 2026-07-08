El nuevo parte oficial mantiene en 16.740 el número de heridos. También informó que hay 17.907 personas sin vivienda, 190 edificios colapsados y más de 1.100 réplicas desde los sismos.

El Gobierno de Venezuela elevó a 3.811 la cifra de muertos por los terremotos del 24 de junio.

Venezuela actualizó este miércoles el saldo de víctimas por los terremotos que golpearon el norte del país el pasado 24 de junio. Según el nuevo parte oficial difundido por el Gobierno, la cifra de fallecidos ascendió a 3.811 , mientras que los heridos se mantienen en 16.740 .

El reporte, con fecha del 8 de julio de 2026 , también indica que 6.462 personas fueron rescatadas , 86.794 familias recibieron atención y 17.907 personas permanecen sin vivienda . Además, las autoridades informaron que continúan habilitados 87 campamentos transitorios para asistir a los damnificados.

El balance oficial precisa que 856 edificios resultaron afectados , de los cuales 190 colapsaron . En paralelo, el Gobierno venezolano informó que desde los terremotos se registraron 1.102 réplicas , mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más golpeadas.

Según el parte oficial, en las tareas de respuesta participan 4.388 rescatistas internacionales , 30.076 efectivos desplegados y 28.992 voluntarios . Las operaciones se concentran en los sectores más afectados, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los sismos.

El Gobierno también informó la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y 9.689.528 litros de agua , además de la atención de 27.398 pacientes desde el inicio de la emergencia.

A más de dos semanas de los terremotos, las tareas de búsqueda, rescate y asistencia continúan entre edificios derrumbados, estructuras inestables y zonas donde el acceso permanece limitado.

La Guaira, una de las zonas más afectadas

Los dos terremotos provocaron graves daños en La Guaira, sobre la costa caribeña venezolana, y también tuvieron impacto en zonas cercanas a Caracas. De acuerdo con los datos oficiales, cerca de 200 edificios colapsaron por completo.

La magnitud de la destrucción mantiene en alerta a los equipos de rescate, que trabajan sobre estructuras con riesgo de nuevos derrumbes. Las autoridades venezolanas aseguraron que el monitoreo continuará durante los próximos días y que las cifras podrían volver a modificarse a medida que avancen las tareas entre los escombros.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no informó una cifra oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, estimaciones de Naciones Unidas advierten que el número podría acercarse a las 50.000 personas, mientras avanzan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.

Continúa la asistencia a los damnificados

La emergencia también dejó a miles de personas sin vivienda. El nuevo reporte oficial mantiene en 17.907 el número de personas sin hogar y confirma la continuidad de los campamentos transitorios para alojar a familias desplazadas.

En distintas zonas afectadas, los operativos se concentran en la búsqueda de desaparecidos, la identificación de víctimas fatales y la distribución de alimentos, agua y atención sanitaria. Mientras tanto, la prioridad sigue puesta en sostener la asistencia humanitaria y avanzar con los trabajos de rescate en una de las peores tragedias recientes de Venezuela.

Encontraron sin vida a Lucas, el niño argentino desaparecido luego de los terremotos de Venezuela

Un grupo de rescatistas encontró este miércoles el cuerpo sin vida de Lucas Gámez, el niño argentino que se encontraba desaparecido luego de los terremotos que sacudieron Venezuela hace 2 semanas. El menor se encontraba entre los escombros del edificio Miramar, en la ciudad de La Guaira.

El cuerpo fue encontrado a las 17:30 horas, tras 24 horas corridas de trabajo intenso. Se encontraba abrazado a sus abuelos. Este lunes, familiares, rescatistas y vecinos se habían congregado frente al edificio para cantarle el feliz cumpleaños al niño, que habría cumpliado nueve años.

Su madre, Blancalinda Martínez Colorado, había llevado una torta con una vela encendida. "Feliz cumpleaños, hijo. Así honramos tu vida. Pronto te abrazaremos. Amén", expresó en redes sociales. Horas más tarde, Martínez había anunciado que dejaría las redes sociales mientras continuaba la búsqueda de su hijo. "Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso", señaló.

El hallazgo dio fin a dos semanas de incertidumbre marcadas por trabajos entre los escombros, que incluyeron herramientas de remoción, cámaras térmicas y pruebas de sonido para intentar hallar signos vitales.

El menor permanecía junto a sus tíos en el edificio de La Guaira cuando se produjo el derrumbe. Su madre, Blancalinda Martínez Colorado, explicó que lo había dejado allí para pasar el feriado nacional y que, al sentir el sismo, se dirigió hacia allí, donde encontró el edificio derrumbado.

Según relataron algunos sobrevivientes, la familia vivía en el segundo piso del edificio. Sin embargo, ese día el ascensor destinado a los pisos pares no funcionaba, por lo que utilizaron el correspondiente a los impares. Esa situación generó incertidumbre sobre el lugar exacto en el que se encontraba Lucas cuando ocurrió el colapso de la estructura.