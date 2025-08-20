El traje como estrategia política: el giro simbólico de Volodimir Zelenski frente a Donald Trump

El mandatario ucraniano recibió elogios del republicano por su vestimenta. Su diseñador ya lo percibe como un amuleto de la suerte.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , generó sorpresa el pasado lunes en la Casa Blanca al recibir elogios de Donald Trump por su vestimenta durante una reunión bilateral. El atuendo , diseñado por el ucraniano Viktor Anisimov , incluyó una novedad clave: una abertura en la espalda que lo acercó a un traje civil y lo alejó de los uniformes militares que solía usar desde el inicio de la guerra.

“Estas son nuestras esperanzas de paz. Creemos que si añadimos algo sutil a esta imagen, algo de ropa civil a su uniforme, entonces será como un amuleto de la suerte ”, explicó Anisimov .

El diseñador presentó el nuevo modelo al presidente ucraniano el viernes anterior al encuentro, buscando matizar la imagen estrictamente militar del mandatario. La estrategia se notó de inmediato : “momentos después de que Zelenski llegó, Trump le felicitó por el traje”, relataron testigos del encuentro.

Este gesto contrastó con lo ocurrido en febrero, cuando el presidente estadounidense criticó en público el estilo militar de Zelensky durante una reunión en el Despacho Oval , generando incomodidad en presencia de la prensa .

En esta nueva ocasión, hasta un periodista que en febrero le había reprochado la falta de traje cambió su tono: “Estás fabuloso con ese traje”, le comentó durante la cobertura.

El traje de Zelenski fue especialmente diseñado para el encuentro por Trump.

El trasfondo del diseño

Con 61 años y oriundo de Chernígov, Anisimov recordó que la experiencia previa en el Despacho Oval lo impulsó a orientar el diseño hacia un mensaje de moderación. “Estaba viendo vídeos de esa interacción y sentí las indirectas. Percibí que iban dirigidas a los ciudadanos ucranianos, no sólo a Zelensky”, señaló.

El diseñador añadió que percibió “una ligera sensación de desesperación porque no entienden cómo respiramos, cómo vivimos”. En ese sentido, su objetivo fue “asegurarse de que el presidente ucraniano tuviera un aspecto digno”.

Sobre el significado político del traje, sostuvo: “Nos alaban, nos regañan. Si ganamos, y ganaremos, no importa de quién era el traje”.

La imagen de Zelensky desde el inicio de la guerra

Desde la invasión rusa de febrero de 2022, Zelenski eligió como sello personal las camisas militares sin cuello, los pantalones de campaña y las botas pesadas. Su indumentaria buscó representar solidaridad con las tropas ucranianas y proyectar resistencia frente al Kremlin.

Un año después del inicio del conflicto, el mandatario reflexionó en una entrevista con un medio local: “En ese momento, internamente, todos cambiamos, todo cambió, la vida cambió. Fue un punto de no retorno”.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Reuters, la elección de un atuendo con guiños civiles funcionó como un “amuleto de la suerte”, contribuyendo a suavizar el ambiente en un contexto de tensiones marcadas con Estados Unidos.

El cambio no solo respondió a una estrategia de imagen personal, sino también a la necesidad de enviar un mensaje político: Zelenski buscó equilibrar su rol como líder en guerra con el de un jefe de Estado que todavía apuesta por la diplomacia y la paz.