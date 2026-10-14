"El papa León XIV no está en peligro de muerte", aseguró su hermano Louis Prevost

Louis Prevost contó que habló con el Papa tras la intervención y transmitió tranquilidad sobre su evolución. El hermano mayor también está en tratamiento por un tumor.

Louis Prevost, hermano mayor de León XIV, transmitió tranquilidad sobre el estado de salud del pontífice tras la operación pulmonar.

El hermano mayor del papa León XIV, Louis Prevost, aseguró que el pontífice no corre peligro de muerte y que los médicos consideran que detectaron a tiempo el tumor canceroso que le extirparon del pulmón derecho. Según relató, el Papa se encontraba bien después de la intervención y transmitió tranquilidad sobre su evolución.

Louis contó que, tras la operación, recibió un mensaje de uno de los colaboradores más cercanos del pontífice, quien le informó que su hermano estaba despierto, se sentía bien y no tenía dolor. Más tarde, pudo hablar con él y preguntarle directamente si su vida corría peligro.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la televisión estadounidense NewsMax , en la que Louis reconstruyó las conversaciones que mantuvo con el Papa y el impacto que generó la noticia en su familia. Allí explicó que León XIV le transmitió que los médicos creían haber intervenido a tiempo.

Louis Prevost explicó que no había hablado directamente con su hermano durante la noche posterior a la operación, pero que recibió información sobre su estado a través de uno de sus colaboradores. El mensaje indicaba que el pontífice había despertado y atravesaba las primeras horas de recuperación sin dolor.

Cuando finalmente conversaron, Louis le preguntó si estaba en peligro de muerte. Según su relato, León XIV le respondió que los médicos consideraban que habían actuado a tiempo para tratar el problema pulmonar.

La intervención se realizó en el hospital Gemelli de Roma y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Durante la cirugía se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Los médicos continúan realizando estudios para determinar si la enfermedad se extendió y evaluar si será necesario iniciar un tratamiento complementario.

La noticia que conmocionó a la familia Prevost

El hermano del Papa también contó que el anuncio de la enfermedad, realizado el domingo, generó una fuerte conmoción entre sus familiares. La preocupación tuvo un componente personal: Louis también está en tratamiento por un tumor, una circunstancia que hizo todavía más angustiante conocer el diagnóstico del pontífice.

Según explicó, enterarse de la existencia del nódulo pulmonar fue un momento difícil para la familia. Sin embargo, las conversaciones posteriores con León XIV contribuyeron a llevar tranquilidad, especialmente después de que el Papa le transmitiera que los médicos consideraban que la intervención se había realizado a tiempo.

Louis Martin Prevost tiene 74 años, vive en Florida y es veterano de la Marina de Estados Unidos. Lleva el mismo nombre que su padre, quien murió de cáncer de colon a los 77 años, en 1997.

Louis Prevost vive en Florida, tiene 74 años y es veterano de la Marina de Estados Unidos.

Quiénes son los hermanos del pontífice

Louis es uno de los dos hermanos mayores de León XIV. El otro es John Joseph Prevost, quien tiene un año más que el Papa y vive en Illinois, en la zona de Chicago.

Antes de jubilarse, John trabajó como docente en la escuela secundaria católica Visitation Catholic High School, de Chicago. Posteriormente, se desempeñó como director de varias escuelas secundarias católicas de la región.

Mientras el pontífice continúa internado en Roma, su familia sigue de cerca la evolución médica. Aunque todavía restan estudios para determinar los próximos pasos, el testimonio de Louis aportó detalles sobre el estado del Papa después de la cirugía y la tranquilidad que transmitió durante sus conversaciones privadas.