Nuevo parte médico de León XIV: qué dice sobre la salud del Papa y cómo continúa su recuperación

El Sumo Pontífice fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes, en una operación que duró dos horas. Las dudas sobre su visita a Argentina persisten, luego de conocerse que el nódulo resultó ser un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El Vaticano dio a conocer un nuevo parte médico del papa León XIV , tras la operación a la que se sometió el martes, que confirmó que el nódulo detectado en su pulmón derecho es un adenocarcinoma pulmonar , el tipo de cáncer más común en esa zona. Según detalló la Santa Sede, la recuperación posoperatoria está "progresando normalmente".

León XIV se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax programados después de la cirugía. En el parte médico, elaborado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, se informó que los "valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada".

Sobre el estado del Papa, el parte médico informó que recibió "fisioterapia respiratoria" y que, tras la operación, León XIV ya "camina por su habitación" . Además, precisaron que "ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo".

Por último, la Iglesia buscó transmitir tranquilidad sobre su evolución y aseguró: "Su recuperación está procediendo según lo esperado".

El papa León XIV continúa internado en el hospital Gemelli de Roma tras una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho . Mientras el Vaticano informó una evolución favorable, sus compromisos permanecen suspendidos hasta el 20 de octubre y crecen las dudas sobre la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

El parte médico difundido durante las primeras horas del miércoles había informado una evolución favorable durante la mañana, aunque sin ofrecer mayores precisiones sobre el estado de salud del pontífice. La operación se realizó el martes en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma.

Archivo. Los compromisos papales permanecen suspendidos hasta el 20 de octubre. Vatican News

León XIV permanece internado en el décimo piso del centro médico. Antes de la intervención, el Vaticano había estimado que la hospitalización duraría alrededor de una semana, aunque todavía no precisó cuánto tiempo podría extenderse el período de recuperación.

Este miércoles, la homilía preparada por el pontífice quedó en manos del cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio. El purpurado la pronunció durante la misa celebrada en la Plaza de San Pedro, al término de un encuentro por el décimo aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris laetitia, impulsada por el papa Francisco: "La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia». Así, hace diez años, el Santo Padre Francisco iniciaba la Exhortación Apostólica Amoris laetitia”, comienza el texto preparado por el Pontífice.

“Hoy celebramos la Eucaristía, presentando al Señor los frutos del trabajo que, en este tiempo, hemos realizado en torno a tal documento, tratando de asimilar su riqueza y de poner en práctica sus directrices pastorales”, señala la homilía.

Qué pasará con su viaje a Sudamérica

A raíz de la internación, quedaron suspendidas sus audiencias hasta el 20 de octubre. El pontífice también debió ausentarse de algunas actividades religiosas e institucionales previstas en el Vaticano.

Es que, en una intervención de estas características, los pacientes suelen comenzar a movilizarse durante el primer día posterior a la cirugía. La recuperación puede incluir radiografías de control, la reanudación progresiva de la alimentación y el inicio de la fisioterapia.

La movilización temprana forma parte de los cuidados habituales durante el período posoperatorio. Sin embargo, la evolución depende del estado general del paciente, las características de la intervención y la eventual aparición de complicaciones.

La evolución clínica de León XIV genera entonces interrogantes sobre su inminente agenda internacional. Con sus compromisos suspendidos hasta el 20 de octubre, la principal incógnita es si podrá realizar la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita tiene especial relevancia para Perú, donde el Papa trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

En Argentina, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el país mantendrá los preparativos de la visita hasta que exista una comunicación oficial sobre una eventual suspensión o postergación.

León XIV había anunciado el domingo, después de la oración del Ángelus, que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar durante estudios recientes. El hallazgo se produjo en una fase temprana y, por recomendación médica, el pontífice decidió someterse a una intervención para extirparlo.

La Santa Sede informó que el nódulo fue detectado durante un chequeo de rutina y que no hubo síntomas previos que llevaran a examinar los pulmones del Papa.

La noticia se conoció poco más de un año después de su elección, el 8 de mayo de 2025, y generó preocupación en la Iglesia católica. La evolución clínica y los resultados de los próximos estudios serán claves para conocer su pronóstico y determinar si podrá retomar sus actividades habituales en las próximas semanas.