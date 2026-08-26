Elecciones en Brasil: el PT crea el "Lulaverso" para impulsar la campaña de Lula da Silva

El oficialismo brasileño apuesta por videos, memes y contenidos digitales para transformar a sus simpatizantes en una red de difusión política.

El Partido de los Trabajadores (PT) convirtió las redes sociales en una pieza central de la campaña de reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. La estrategia tiene como protagonista al denominado “Lulaverso” , un perfil de Instagram que ya superó el millón de seguidores y busca acercar al presidente a los usuarios más jóvenes.

El “Lulaverso” presenta a Lula como un avatar y utiliza recursos propios de la cultura pop para desarrollar contenidos pensados especialmente para el formato de videos cortos. La iniciativa busca adaptar la comunicación política a las nuevas formas de consumo de información.

En lugar de limitar la campaña a las publicaciones realizadas desde las cuentas oficiales del partido o del mandatario, el PT intenta multiplicar los puntos de difusión y convertir a sus propios simpatizantes en participantes activos de la estrategia electoral.

Para eso, la campaña puso en funcionamiento el sitio web “Poder Espalhar” , desde donde los militantes pueden acceder a materiales preparados para compartir en distintas plataformas. La propuesta incluye videos, memes, stickers y otros contenidos digitales diseñados para facilitar su circulación.

La estrategia busca que los seguidores de Lula no sean únicamente receptores de los mensajes de campaña, sino que también puedan convertirse en difusores del contenido político .

De esta manera, cada simpatizante puede funcionar como un nuevo punto de llegada para los mensajes del PT. El objetivo es aprovechar la posibilidad de que un mismo contenido sea compartido en múltiples cuentas y llegue a usuarios que quizás no siguen directamente al partido o al presidente.

El uso de formatos vinculados con el entretenimiento también apunta a generar una comunicación más cercana al lenguaje cotidiano de las redes sociales, especialmente entre los sectores que consumen buena parte de la información mediante videos breves.

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Por qué las redes tienen un papel central

La decisión del PT también responde a los hábitos de consumo de información de los brasileños. Según una encuesta del Centro Regional de Estudios sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el 72% de los brasileños mayores de 16 años se informa diariamente a través de plataformas digitales.

Dentro de ese universo, los videos cortos ocupan un lugar destacado, una tendencia que explica la apuesta del oficialismo por formatos capaces de adaptarse rápidamente a las dinámicas de Instagram y otras redes.

La campaña busca así aprovechar un escenario en el que las plataformas digitales tienen cada vez mayor peso en la circulación de información política. El “Lulaverso” representa, en ese sentido, un intento del PT por organizar y ampliar la participación de sus militantes en internet.

Con esta estrategia, el partido combina una identidad política tradicional con herramientas propias de la cultura digital. El desafío será convertir esa presencia en redes en mayor alcance electoral, en un contexto en el que la comunicación online ocupa un espacio cada vez más importante durante las campañas.