Brasil encontró indicios de petróleo frente al Amazonas y Lula lo definió como un "pasaporte al futuro"

Petrobras detectó hidrocarburos en un pozo exploratorio ubicado frente a la costa de Amapá, dentro de la Margen Ecuatorial brasileña. El hallazgo reaviva la expectativa por una nueva frontera petrolera, aunque todavía faltan estudios para determinar el volumen, la viabilidad comercial y el impacto ambiental del proyecto.

Estimaciones preliminares citadas por AP señalan que la cuenca podría contener hasta 10.000 millones de barriles de petróleo, con un valor potencial de unos u$s720.000 millones.

Brasil volvió a poner a la Margen Ecuatorial en el centro de su estrategia energética después de que Petrobras detectara indicios de hidrocarburos en un pozo exploratorio ubicado frente a la costa del estado de Amapá, en la región de la desembocadura del río Amazonas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitó el buque de perforación de la petrolera estatal y sostuvo que el nuevo hallazgo puede convertirse en un “pasaporte hacia el futuro” del país, en medio de la tensión entre la búsqueda de nuevas reservas de crudo y los compromisos de transición energética.

Petrobras informó que la presencia de hidrocarburos fue detectada durante una perforación exploratoria en el pozo Morpho, en el bloque FZA-M-59. La zona se encuentra a unos 175 kilómetros de la costa de Amapá, en aguas ultraprofundas y con una lámina de agua de 2.886 metros. La compañía opera el bloque con 100% de participación y continuará con los trabajos de evaluación para determinar el potencial real del área.

El dato encendió expectativas porque la Margen Ecuatorial es considerada una de las nuevas fronteras exploratorias más importantes de Brasil. Estimaciones preliminares citadas por AP señalan que la cuenca podría contener hasta 10.000 millones de barriles de petróleo, con un valor potencial de unos u$s720.000 millones.

Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, afirmó que el hallazgo confirma el optimismo de la empresa sobre el potencial de la Margen Ecuatorial. La ejecutiva sostuvo que la identificación de hidrocarburos en la costa de Amapá está vinculada con la necesidad de recomponer reservas y sostener la seguridad energética de Brasil.

El punto es estratégico para la petrolera brasileña. La compañía necesita avanzar en nuevas áreas exploratorias para preparar el escenario posterior al pico productivo del presal, que según estimaciones citadas por medios brasileños podría comenzar a declinar hacia 2034 o 2035.

Sin embargo, el hallazgo todavía no equivale a una declaración comercial. La presencia de hidrocarburos confirma que hay petróleo o gas en la formación, pero no determina por sí sola cuánto recurso existe, qué calidad tiene, qué volumen puede recuperarse ni si su explotación será rentable.

Especialistas citados por AP advirtieron que la perforación comercial sigue siendo una posibilidad lejana y que definir la viabilidad del proyecto puede requerir estudios adicionales durante varios años.

Lula defiende el petróleo y la transición energética

Lula buscó presentar el hallazgo como una oportunidad para el desarrollo brasileño, pero al mismo tiempo intentó despegarlo de una contradicción con la agenda climática. El presidente sostuvo que hablar de petróleo como “pasaporte” no implica negar su compromiso con un futuro sin combustibles fósiles. También remarcó que Brasil seguirá apostando por biocombustibles y energías renovables.

La definición muestra el equilibrio político que intenta sostener el gobierno brasileño. Por un lado, Brasil promueve la transición energética en foros internacionales y busca posicionarse como potencia renovable. Por otro, Petrobras avanza con nuevas inversiones petroleras para sostener producción, exportaciones, empleo e ingresos fiscales.

La postura oficial es que Brasil no debe resignar la posibilidad de explotar sus recursos mientras exista demanda global de hidrocarburos. Para Lula, el debate también tiene una dimensión de soberanía: el desarrollo de la Margen Ecuatorial permitiría sostener la relevancia del país dentro del mercado energético internacional y abrir una nueva fuente de riqueza para los estados del norte.

El frente ambiental y judicial

El proyecto enfrenta una fuerte resistencia de organizaciones ambientalistas e indígenas. Desde el inicio de la perforación exploratoria en octubre, distintos grupos presentaron demandas contra el gobierno brasileño y Petrobras para frenar la actividad. Los reclamos apuntan a la falta de consulta adecuada a comunidades tradicionales, la subestimación de riesgos de derrames y la evaluación insuficiente de los impactos climáticos.

Petrobras sostiene que sus perforaciones no provocaron derrames y defiende la capacidad técnica de sus planes de respuesta ante emergencias. La empresa también argumenta que el área se encuentra mar adentro y lejos de la desembocadura del Amazonas, aunque los cuestionamientos ambientales se mantienen por la sensibilidad ecológica de la región.

El antecedente del proceso de licenciamiento ya había generado tensión. La empresa obtuvo en octubre pasado la licencia de operación del Ibama para perforar el pozo exploratorio en el bloque FZA-M-59, luego de un largo debate regulatorio y ambiental.

Una nueva frontera petrolera para Brasil

La Margen Ecuatorial brasileña es observada por Petrobras como una zona clave para el futuro de la producción offshore. La región se extiende sobre la costa norte y noreste del país y concentra expectativas por su posible similitud geológica con áreas productoras de Guyana y Surinam, donde se registraron grandes descubrimientos en los últimos años.

Para Brasil, un desarrollo exitoso permitiría sostener el crecimiento del sector petrolero más allá del presal. También podría reforzar exportaciones, inversiones, infraestructura logística, actividad portuaria y empleo en estados del norte, que históricamente tuvieron menor peso en la matriz energética del país.

Pero el camino será largo. Petrobras todavía debe completar la evaluación exploratoria, confirmar volúmenes, avanzar en nuevos estudios, obtener autorizaciones adicionales y resolver los cuestionamientos ambientales y judiciales.

La señal política de Lula fue clara: el gobierno quiere que Brasil explore esa oportunidad. La señal técnica de Petrobras también: hay indicios de hidrocarburos y la empresa mantendrá los trabajos. La incógnita, por ahora, es si ese hallazgo podrá convertirse en producción comercial y bajo qué condiciones ambientales, regulatorias y económicas.