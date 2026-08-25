La campaña electoral en Brasil se tensa con nuevos ataques entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Aunque ninguno participó en el primer debate de la contienda, el mandatario explicó su decisión de mantenerse al margen al advertir que estos encuentros pueden terminar convertidos en un espectáculo marcado por la “pirotecnia” política y las descalificaciones personales.

Brasil vive una campaña más agresiva con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en el centro de la disputa.

Brasil se encuentra en una etapa de la campaña electoral con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como principales protagonistas de una disputa cada vez más polarizada . Aunque ninguno participó el domingo en el primer debate televisivo de la contienda, ambos aprovecharon la jornada para marcar diferencias y lanzar críticas contra su principal adversario.

El encuentro, organizado por la cadena Bandeirantes en San Pablo, reunió a varios candidatos, entre ellos Ronaldo Caiado , Renan Santos y Augusto Cury . Lula decidió no asistir y cuestionó el formato de estos programas, al considerar que pueden quedar dominados por los ataques personales y la "pirotecnia" política .

Sin referirse directamente a Flávio, el presidente criticó a una nueva generación de dirigentes que, según afirmó, deposita demasiada confianza en las redes sociales. "Gobernar un país no es internet, es algo serio, es tomar decisiones" , afirmó Lula.

El mandatario también comparó el escenario actual con sus antiguas campañas presidenciales y recordó a dirigentes como Leonel Brizola , Fernando Henrique Cardoso , José Serra y Geraldo Alckmin . "Sinceramente, tengo nostalgia de los políticos que enfrenté en 1989" , expresó al considerar que el nivel de la discusión política se ha deteriorado.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, tampoco acudió al debate. El senador del Partido Liberal explicó que su intención es enfrentarse directamente con Lula. "Yo quiero polemizar con este tipo que está destruyendo Brasil, que quiere mantener este proyecto de poder que fracasó" , afirmó.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro centró sus críticas en la economía y la seguridad. Acusó al Gobierno de elevar los impuestos para sostener un gasto público que considera excesivo y prometió reducirlo si llega al poder. "Usted es el que tiene que pagar la cuenta, es el ama de casa que no puede comprar en el supermercado. Eso lo vamos a resolver con un tijeretazo", sostuvo.

En materia de seguridad, aseguró que endurecerá la respuesta contra el crimen organizado: "Los bandidos van a ser tratados como lo que son, organizaciones terroristas, y los policías tendrán todo el respaldo". También cerró su discurso con los valores tradicionales del bolsonarismo: "Dios, patria, familia y libertad".

Lula y Flávio Bolsonaro, casi empatados en las encuestas

La cercanía entre ambos también aparece en las encuestas. Un sondeo del instituto Nexus ubica a Lula con 46% y a Flávio con 45% en una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. En la primera vuelta, Lula alcanzaría 41% frente al 37% de Flávio.

La tensión podría aumentar en los próximos días. Ambos tienen previsto moverse por Alagoas y podrían coincidir en la región. Además, el viernes comenzará la propaganda electoral gratuita en radio y televisión, que promete convertirse en otro escenario de enfrentamiento.