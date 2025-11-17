Elecciones en Chile: Gabriel Boric destacó la "impecable jornada democrática"

El Presidente valoró la alta participación en las primeras presidenciales con voto obligatorio y llamó a Jara y Kast a discutir con respeto “pensando en lo mejor para Chile”.

El presidente Gabriel Boric expresó su “satisfacción” por la jornada electoral que vivió Chile , donde Jeanette Jara y José Kast avanzaron al balotaje. Destacó la masiva participación en las primeras presidenciales con voto obligatorio y agradeció a autoridades y fuerzas de seguridad por garantizar un proceso “impecable”.

El mandatario remarcó que estos comicios fueron los primeros presidenciales desde el restablecimiento del voto obligatorio , una medida implementada ante la baja participación registrada en elecciones anteriores con sufragio voluntario.

En ese marco, reconoció la labor de las autoridades de mesa y de las fuerzas de seguridad, que “resguardaron el desarrollo ordenado de este acto democrático”.

“Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, robusta , que debemos cuidar todos los días”, afirmó el mandatario, insistiendo en que la institucionalidad democrática debe seguir fortaleciéndose con el compromiso de toda la ciudadanía.

Además, felicitó a los nuevos legisladores electos y subrayó que “la historia nos lo repite una y otra vez: sólo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse al futuro con unidad y cohesión social”. En esa línea, llamó a Jara y Kast a debatir “con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile”.

“Confío en que el diálogo, el respeto y el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”, agregó el jefe de Estado, enviando también un mensaje a la población: “En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta decisión fundamental”.

Finalmente, Boric reflexionó sobre la continuidad histórica del país: “Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación. Queremos una patria justa, solidaria y segura para todos, sin exclusiones. Eso es lo que la democracia, al final del día, nos convoca”.

Quién es Jeannette Jara, la comunista que encabeza la coalición oficialista en Chile

Militante comunista desde la adolescencia, exdirigente estudiantil, abogada y administradora pública de 51 años, Jara era casi una desconocida hasta que en marzo de 2022 entró a formar parte del Gobierno de Gabriel Boric como ministra de Trabajo.

Durante su gestión, se aprobaron algunas de las leyes más emblemáticas de esta administración, como la reducción de la jornada laboral y la reforma de las pensiones, le granjearon gran popularidad. Estas medidas fueron fundamentales para que pudiera imponerse en las primarias abiertas a la ciudadanía del progresismo, al superar a la candidata de la socialdemocracia, la también exministra Carolina Tohá.

La abogada integra el Partido Comunista y para estos comicios enfrentó dos desafíos importantes: la baja popularidad del presidente Gabriel Boric, que no puede buscar la reelección, y las resistencias históricas hacia su partido.

José Antonio Kast busca por tercera vez la presidencia con el foco puesto en la seguridad

Con una campaña casi monotemática, centrada en el combate a la delincuencia y en la migración irregular, el exdiputado ultraderechista José Antonio Kast buscará la presidencia por tercera vez.

"No hablamos solo de ganar una elección, hablamos de recuperar nuestro país", dijo en su cierre de campaña esta semana Kast, abogado ultracatólico, de 59 años y padre de nueve hijos.

A diferencia de sus otros dos intentos por llegar a la Presidencia (2017 y 2021), en esta campaña Kast evitó a toda costa hablar en público de sus convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, como el aborto, el matrimonio igualitario o la pastilla del día después, así como de su defensa de la dictadura militar (1973-1990).