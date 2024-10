Elecciones en Estados Unidos: exjefe de Gabinete de Donald Trump advirtió que el expresidente gobernaría como "un dictador"

Kelly, quien trabajó para Trump primero como secretario de Seguridad Nacional de EEUU desde 2016 al 2017 y luego fue jefe de Gabinete de la Casa Blanca hasta 2019 , brindó una serie de entrevistas a The Atlantic y al New York Times donde se explayó sobre la aptitud y el carácter del expresidente durante su paso por la presidencia .

Kelly, un exmilitar reservado de bajo perfil, afirmó que sintió que era hora de salir a hablar luego de que el expresidente se refiriera al posible uso del ejército contra lo que llamó el “enemigo interno”.

“Esta cuestión de usar el ejército contra los ciudadanos estadounidenses es una de esas cosas que considero muy, muy malas. Y creo que es incluso muy, pero muy malo decirlo con fines políticos para ser elegido, y mucho peor llevarlo a la práctica”, señaló

kamala harris donald trump Gentileza: Perfil

Kamala Harris sobre Donald Trump: "Está cada vez más desquiciado"

La demócrata Kamala Harris tomó las palabras de Kelly para argumentar que Donald Trump está "cada vez más desquiciado" y lo acusó de buscar un "poder sin control", tras unos presuntos elogios que el republicano hizo años atrás de Adolf Hitler.

"Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre que fue responsable de la muerte de seis millones de judíos y de cientos de miles de estadounidenses", afirmó la vicepresidenta demócrata en el exterior de su residencia en Washington, antes de partir a Pensilvania para un acto de campaña.

"Todo esto es una prueba más para el pueblo estadounidense de quién es realmente Donald Trump", añadió sobre su rival republicano. El expresidente "Donald Trump está cada vez más desquiciado e inestable, y en un segundo mandato, personas como John Kelly no estarían ahí para ser las salvaguardias contra sus tendencias y acciones", sostuvo en referencia a un exjefe de gabinete del magnate durante su mandato.

"Así que la conclusión es esta: sabemos lo que quiere Donald Trump: quiere un poder sin control", opinó Harris.

Citando unas declaraciones de Kelly a The Atlantic y al New York Times, Harris dijo que Trump "quería generales como los que tenía Adolf Hitler". "Donald Trump dijo eso porque no quiere un ejército que sea leal a la Constitución de Estados Unidos", consideró Harris. "Quiere un ejército que sea leal a él".

El equipo de campaña de Trump contraatacó: Harris "está cada vez más desesperada porque se tambalea y su campaña está en ruinas". "Por eso sigue difundiendo mentiras y falsedades descaradas que son fáciles de refutar", dijo el portavoz Steven Cheung en un comunicado.

Pero la Casa Blanca se mantuvo firme en su apoyo a Kelly y a Harris. Cuando se le preguntó si el presidente Joe Biden está de acuerdo con la evaluación de Kelly de que Trump es un fascista, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue inequívoca. "¿Estamos de acuerdo con esa constatación? Sí, lo estamos", contestó.

Otras declaraciones de Trump sobre la migración ilegal ya le valieron comparaciones con Hitler. Los inmigrantes "envenenan la sangre del país", repitió varias veces en los últimos meses. Además ha usado los términos de "enemigo interior" y "alimañas". La propaganda nazi se refería a los judíos como "alimañas", entre otros calificativos degradantes.

Alrededor de 23,5 millones de estadounidenses ya han votado por correo o en persona para las elecciones presidenciales, que se presentan muy reñidas.