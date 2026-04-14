Elecciones en Perú: Keiko Fujimori afianza su ventaja en el recuento de los votos + Seguir en









Con el recuento oficial al 74,69 %, la hija del expresidente Alberto Fujimori asegura su primer lugar al alcanzar el 16,88 % de los sufragios.

Keiko Fujimori consolida su ventaja, de acuerdo a las últimas actualizaciones de Onpe.

Con el recuento oficial al 74,69 %, Keiko Fujimori asegura su primer lugar al alcanzar el 16,88 % de los sufragios. Ahora, la expectativa se traslada a la disputa por la segunda posición, puesto que definirá al oponente de la candidata en el balotaje programado para el próximo 7 de junio.

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La lucha por el segundo puesto sitúa a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con un 12,81 %, manteniendo una corta distancia sobre Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, quien alcanza el 11,88 % de las preferencias.

Ningún candidato alcanzó el umbral del 50% necesario para ganar en la primera vuelta, de acuerdo a la información transmitida por Onpe.

elecciones en perú Ningún candidato alcanzó el umbral del 50% necesario para ganar en la primera vuelta, según Onpe. BBC Perú se prepara para una nueva jornada electoral Dado que ninguno de los 35 aspirantes obtuvo una victoria definitiva, el país se prepara para una nueva jornada electoral el 7 de junio. La expectativa nacional se mantiene firme mientras se terminan de definir las dos figuras que protagonizarán la segunda vuelta presidencial.

La demora en el procesamiento de los votos vuelve a marcar el proceso electoral peruano, tal como ocurrió en 2021. En esa ocasión, el 100% de los resultados oficiales se alcanzó tras cinco días de conteo.

Debido a que las boletas no llegaron a tiempo a varios centros de sufragio en la capital, el Tribunal Electoral extendió la jornada al lunes para más de 52.000 votantes. En el extranjero, el proceso también incluyó jornadas de votación en Orlando y Paterson, Estados Unidos. Esta es la cuarta vez que Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, busca la presidencia. Durante su campaña, ha prometido combatir la delincuencia utilizando las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. El proceso electoral peruano estuvo condicionado por una década de turbulencia política que resultó en ocho cambios presidenciales y tres renovaciones del Congreso. Junto a esta inestabilidad, la lucha contra la delincuencia se ha consolidado como la demanda prioritaria de los votantes en las urnas.