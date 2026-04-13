Demora en las elecciones en Perú: Keiko Fujimori lidera un ajustado recuento de votos + Seguir en









Los comicios presidenciales en Perú estuvieron atravesados por demoras en la votación y un recuento inicial muy ajustado, con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga al frente en una elección fragmentada y de alta incertidumbre.

El conteo de la ONPE avanza y mantiene en suspenso la definición de la elección presidencial. Foto: Fuerza Popular

Las elecciones en Perú se desarrollaron con demoras en distintos centros de votación y un recuento inicial muy ajustado que posiciona a los principales candidatos conservadores al frente, en un escenario político fragmentado que anticipa una posible segunda vuelta.

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La jornada del domingo estuvo marcada por demoras en la apertura de mesas y complicaciones en la distribución del material electoral, lo que generó incertidumbre entre los votantes en distintas regiones del país. Los ciudadanos eligieron presidente y Congreso entre más de 30 candidatos en una contienda altamente fragmentada.

Las autoridades electorales informaron que los inconvenientes estuvieron relacionados con la logística de una empresa contratista, lo que obligó a extender el horario de votación en varios centros. Más de 50.000 personas no pudieron emitir su voto en el horario correspondiente.

Candidatos elecciones Perú El ajustado recuento refleja la fragmentación del voto en una elección con más de 30 candidatos. Resultados preliminares muy ajustados Con el 49,235% de las actas procesadas, el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestra una elección todavía abierta y con diferencias estrechas entre los principales candidatos. Hasta el momento, se contabilizaron 45.673 actas de un total de 92.766, mientras que más de 47.000 aún permanecen pendientes, lo que mantiene en suspenso la definición.

El avance del escrutinio refleja la alta fragmentación del voto y la volatilidad del recuento, en línea con las proyecciones iniciales que anticipaban una competencia reñida. Además, una pequeña proporción de actas fue derivada al Jurado Electoral Especial para su revisión, lo que también podría influir en los resultados finales.

En este contexto, la incertidumbre continúa siendo el rasgo dominante de la elección, ya que el volumen de actas sin procesar deja abierto el escenario de cara a la confirmación oficial. peru (1) El lento avance del escrutinio prolonga la incertidumbre en una jornada marcada por demoras. Por su parte, Keiko Fujimori expresó su preocupación por los inconvenientes en la jornada y sostuvo: “Quiero expresar mi solidaridad con los ciudadanos a quienes hoy se les negó la oportunidad de ejercer su derecho al voto”, al tiempo que adelantó que iniciará su campaña hacia una eventual segunda vuelta. Inseguridad y tensiones geopolíticas La inseguridad pública se consolidó como el eje central de la campaña, con un aumento de homicidios y extorsiones vinculados al narcotráfico y la minería ilegal. La mayoría de los candidatos propone ampliar el rol de las fuerzas armadas en el control interno. A esto se suma el contexto geopolítico, con Perú reforzando su vínculo económico con China, mientras Estados Unidos sigue de cerca el proceso electoral. En ese marco, los principales candidatos aseguraron que mantendrán relaciones estables con ambas potencias. El próximo gobierno asumirá en un Congreso dividido y con alta probabilidad de nuevas tensiones políticas y legislativas.