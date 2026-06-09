Elecciones en Perú: con Roberto Sánchez a la cabeza pero Keiko Fujimori cerca, la elección se define voto a voto

Según el último corte del las 12:50, el candidato de Juntos por el Perú le lleva una distancia 19.714 votos a la hija del expresidente peruano. Además, más de 1.500 actas bajo observación por irregularidades.

Archivo. Fujimori y Sánchez, cabeza a cabeza en la definición del balotaje.

A dos días del cierre de los comicios, el resultado del balotaje en Perú sigue abierto y el conteo voto a voto mantiene la incertidumbre. Con casi el 96% de las mesas escrutadas , el candidato progresista Roberto Sánchez conserva una ventaja mínima sobre la conservadora Keiko Fujimori , aunque la diferencia es inferior a un punto porcentual. Con mesas todavía por contar y 1.500 actas bajo observación, la definición del próximo mandatario peruano será por una diferencia mínima.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este escenario, la consultora Ipsos aseguró que los números todavía pueden modificarse a favor de la candidata de Fuerza Popular debido al peso de los votos pendientes de contabilizar en Lima , uno de los distritos donde concentra mayor respaldo electoral.

Según el corte del mediodía, el recuento de votos muestra a Sánchez con una ventaja de únicamente 19.714 votos por sobre Fujimori , una distancia extremadamente ajustada que mantiene abierto el desenlace. A ello se suman los sufragios emitidos en el exterior que todavía no fueron incorporados al conteo y donde, según las estimaciones, la postulante de derecha tendría una ventaja relativa.

Otro factor decisivo son las 1.547 actas observadas - sobre un total de 92.766 registradas en esta segunda vuelta presidencial - que permanecen bajo análisis de los Jurados Electorales Especiales (JEE) hasta el momento. La mayoría corresponde a Lima y Callao, regiones donde Fujimori también suele obtener mejores resultados.

Estas actas son apartadas del escrutinio cuando presentan inconsistencias al llegar a los centros de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que no pueden ser incorporadas automáticamente al resultado. Las autoridades electorales informaron que, tras el cierre de los comicios del domingo, comenzaron a remitirse a los JEE las actas observadas durante el escrutinio.

elecciones en perú Hay 1.547 actas en observación, sobre un total de 92.766 registradas en esta segunda vuelta presidencial. BBC

La cifra representa aproximadamente el 1,6% del total de actas procesadas y, según los organismos electorales, se ubica por debajo de los niveles registrados en las últimas cuatro definiciones presidenciales celebradas en Perú.

La primera revisión estará a cargo de los Jurados Electorales Especiales, encargados de administrar justicia electoral en primera instancia. Sin embargo, dada la estrecha diferencia entre los candidatos, varios de estos expedientes podrían terminar siendo analizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad de la justicia electoral peruana, en caso de que existan apelaciones o controversias sobre las decisiones adoptadas.

Una vez detectadas las observaciones, la documentación es enviada a los JEE para su revisión. Si alguna de las partes impugna la decisión, el expediente puede escalar hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral del país.

Los candidatos llaman a respetar el resultado

Mientras continúa el recuento, ambas fuerzas políticas intentaron transmitir calma y compromiso con el proceso democrático. “Si el resultado se deriva de la votación en las urnas, Juntos por el Perú lo va a respetar democráticamente”, aseguró Roy Mendoza, vocero legal del espacio que impulsa la candidatura de Sánchez.

En la misma línea se expresó Luis Dyer, director del comando de personeros de Fuerza Popular: “Vamos a ser muy respetuosos de la voluntad del pueblo”.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que la definición oficial podría demorarse hasta 30 días debido a la revisión de las actas observadas y los posibles recursos de apelación, por lo que pidió prudencia a la ciudadanía.

En cuanto a los candidatos, Fujimori evitó proclamarse vencedora y llamó a esperar el conteo definitivo: “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos y llamo a la otra fuerza a hacer lo mismo”, sostuvo tras conocerse las primeras proyecciones del conteo rápido.

Sánchez, en cambio, eligió un tono más celebratorio. Desde el balcón de la Plaza San Martín, en Lima, se dirigió a sus seguidores con un mensaje cargado de simbolismo político: “Pueblo peruano, pueblo profundo... hoy nace el hito histórico para acabar con el pacto mafioso que se apropió de nuestro gobierno“, afirmó el candidato progresista.