Pisco en Buenos Aires: propuestas para descubrir el destilado peruano + Agregar ámbito en









El Día del Pisco se celebra con promociones especiales y cartas de autor en distintos restaurantes porteños. Cinco propuestas para descubrir el destilado emblema del Perú entre cebiches, cocina nikkei y coctelería de primer nivel.

Desde clásicos como el pisco sour hasta creaciones de autor, distintos espacios gastronómicos de Buenos Aires celebran el Día del Pisco con promociones y experiencias especiales.

En Grau Cebichería, el pisco es la columna vertebral de una barra concebida para acompañar la cocina costera peruana. Como fiel aliado de cebiches, tiraditos, pescados y mariscos, este destilado protagoniza una carta que combina clásicos y recetas fuera de serie. Usan como etiqueta de corte el pisco Acholado Tabernero, pero también se ofrecen otras variedades para degustar y descubrir los distintos perfiles de esta bebida. La propuesta va desde el pisco sour tradicional y su versión de maracuyá hasta creaciones como Sour Oriental, con pisco, wasabi, cordial de ají panca y ananá, cordial de Falernum, clara de huevo y limón; Yuki Inka, con pisco de chocolate blanco, licor Elderflower, cordial de pimienta Sichuan y jugo de durazno; Katakana Killer, con pisco, leche evaporada, lúcuma, almíbar y espuma de banana split, y Perla de Oriente, preparado con pisco de coco y cordial de lychee, coronado con una concha de mar que sostiene microesferas de coco que evocan un delicado caviar blanco. Tras su reciente renovación, el restaurante del chef Raúl Zorrilla presenta una imagen más moderna, con tonos oscuros, luces bajas, mobiliario contemporáneo y un ambiente que se presta para encuentros entre amigos, citas o una noche de copas.

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Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

PROMOCIÓN ESPECIAL PARA FESTEJAR EN TANTA El restaurante Tanta, creado por Gastón Acurio en Retiro, celebrará el Día del Pisco con una promoción especial disponible el domingo 26 de julio durante toda la jornada. La acción incluye 2x1 en pisco sour, piscos saborizados y piscos macerados, dentro de una carta de bebidas desarrollada bajo la dirección de Hugo de la Silva, jefe de barra del lugar. Entre las opciones figuran Pisco Sour, Pisco Frutos Rojos, Pisco Hibiscus, Pisco Maracuyá, degustación de piscos y degustación de piscos macerados. La propuesta puede acompañarse con platos de cocina criolla peruana como el cebiche clásico, con pescado fresco, limón y ají; el lomo saltado, preparado al wok con carne, cebolla y sillao, y el arroz con chancho chaufa, de perfil ahumado y aromático.

Dirección: Esmeralda 938, Retiro.

CÓCTELES CLÁSICOS Y DE AUTOR EN BARRA CHALACA En Barra Chalaca, el pisco atraviesa la propuesta de bebidas tanto en sus versiones más clásicas como en cócteles de autor. El Pisco Sour se presenta tanto en su receta tradicional, con Pisco Quebranta, almíbar, jugo de limón, clara de huevo y Angostura, así como en dos interpretaciones: una suma maracuyá y la otra, chicha morada. La carta incluye, además, el Matatena, un cóctel que combina pisco, manzanilla, hierbaluisa y ananá y se presenta en un copón grande. El pisco encuentra un buen contrapunto en los sabores de la cocina peruana de la cantina de Gastón Acurio, desde los cebiches y tiraditos hasta las causas, los arroces y los pescados, todos platos que acompañan muy bien esta emblemática bebida.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano; Av. Caseros 467, San Telmo. AMARILLO SOUR EN RONCONCON Ronconcon reúne sabores de América Latina desde la cocina y la barra y Perú está representado por el pisco, protagonista del Amarillo Sour, una reinterpretación del clásico pisco sour. Elaborado con pisco Mistral macerado en ají amarillo, maracuyá, limón, albúmina vegetal y gotas de Angostura, este cóctel combina notas cítricas y puede disfrutarse a un precio promocional de $7500 durante el happy hour, de lunes a viernes de 19 a 20:30 h y los sábados de 16 a 20 h. También se ofrece el Mojito Andino, una reversión del clásico cubano que reemplaza el ron por pisco y suma menta, huacatay, limón, azúcar y soda. Para acompañar, se lucen preparaciones inspiradas en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, México y Argentina, como el ceviche de pesca blanca, las croquetas de ají de gallina, los tacos de entraña o la arepa de bondiola braseada con barbacoa de tamarindo. Aplica un 10% de descuento para pagos en efectivo. Dirección: Beauchef 527, Caballito. TRES OPCIONES EN NEKO En Neko, el pisco se interpreta desde tres miradas distintas. Para quienes prefieren los clásicos, el pisco sour conserva la receta tradicional con pisco 1615, limón, clara de huevo y Angostura. El Huamantay apuesta por un perfil cítrico y especiado al combinar pisco, pomelo, jengibre y lima, mientras que el Neko Sour es la firma de la casa: pisco, limón, clara de huevo, Angostura y almíbar de chicha morada, que le aporta un tono violáceo y sutiles notas frutales, y se sirve en una elegante copa tulipa para espumantes. Las recetas dialogan con una cocina nikkei que reúne ceviches, tiraditos, sashimis, nigiris de pesca y carne wagyu, y handrolls y noritacos de vieiras, trucha, pesca blanca o langostinos anticucheros. Dirección: La Pampa 1391, Belgrano; Velasco 471, Villa Crespo.