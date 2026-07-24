Corea del Sur: presidente de un gigante tecnológico deberá pagar más de u$s600 millones a su exesposa tras su divorcio + Agregar ámbito en









Se trata del presidente de Sk Group Chey Tae-won y la indemnización es incluso menor al monto inicial estipulado. Su ex es una importante ejecutiva e hija de un expresidente.

Se trata del presidente de SK Group Chey Tae-won, tras 35 años de casados. Bloomberg

Un tribunal de Corea del Sur ordenó que el presidente del gigante empresarial SK Group le pagara una suma equivalente a más de u$s600 millones a su exesposa, en un caso bautizado por los medios locales como el "divorcio del siglo".

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Se trata del presidente Chey Tae-won, que deberá pagarle esa suma a la ejecutiva, e hija del expresidente Roh Tae-woo, Roh Soh-yeong. La indemnización, que aún debe concretarse, es inferior a una suma inicial que se le ordenó en un principio. El proceso de divorcio comenzó una década después de que el matrimonio de ambos se rompiera, tras una infidelidad de Chey a raíz de la cual tuvo un hijo.

Un gigante tecnológico deberá pagar más de u$s600 millones a su exesposa tras su divorcio SK Group es uno de los chaebols de Corea del Sur, conglomerados familiares que dominan la economía del país, y gestiona SK Hynix, el gigante de los semiconductores que suministra chips a Nvidia y que recientemente hizo un debut récord en la bolsa de valores estadounidense. Los abogados de Chey declararon que su defendido "lamenta profundamente que el proceso de divorcio haya causado preocupación a muchas personas. Daremos nuestra respuesta específica al veredicto una vez que lo hayamos analizado detenidamente".

El veredicto se produjo tras la deliberación sobre el reparto de bienes entre Roh y Chey, que llevaban casados 35 años. Durante el juicio anterior, celebrado en 2024, el equipo legal de Roh argumentó con éxito que Chey había recibido una ayuda significativa del padre de su exesposa, Roh Tae-woo, quien había sido presidente del país entre 1988 y 1993.

El divorcio comenzó a 10 años de una infidelidad de Chey, de la cual tuvo un hijo. New York Post El tribunal determinó que el exmandatario le había entregado a Chey 30.000 millones de wones coreanos de un fondo ilícito en 1991 y le ordenó que pagara 1,38 billones a su exesposa. Pero el Tribunal Supremo anuló el veredicto el año pasado, dictaminando que los fondos ilícitos se habían obtenido ilegalmente y no podían considerarse parte del patrimonio de la pareja.

Qué es SK Group SK Group comenzó como una empresa textil en 1953, pero rápidamente paso a abarcar una amplia gama de industrias hasta ser uno de los conglomerados más grandes de Corea del Sur. Hoy en día, es el segundo más grande después del grupo Samsung. Los surcoreanos compran planes de telefonía móvil a SK Telecom y llenan el tanque de sus vehículos en las gasolineras SK. El grupo alcanzó notoriedad mundial después de que su filial SK Hynix se encontrara en el centro del auge de la inteligencia artificial (IA). En mayo, el fabricante de chips superó el billón de dólares en la bolsa de valores de Corea del Sur. A medida que el valor de SK Hynix se disparaba, el estatus del Grupo SK y de su presidente, Chey, también mejoraba.

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