Elecciones en Perú: más de 1.500 actas bajo observación que serán clave para el resultado del balotaje + Agregar ámbito en









A casi dos días de finalizado el balotaje, el recuento de votos mantiene a Roberto Sánchez a la cabeza. La Oficina Nacional de Procesos Electorales avanza en el procesamiento de actas, con el 5% que resta por escrutar.

Archivo. El balotaje en Perú se definirá por mínimas diferencias. EFE

Después de meses de tensión, Perú finalizó su proceso de votación aunque el país se mantiene en vilo a la espera de un resultado que se definirá por mínimas diferencias. En un contexto en donde la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori es menor a 25.000 votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza en el procesamiento de todas las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, y pone el foco sobre 1.500 de ellas que pueden ser claves para el recuento final ya que fueron observadas y su destino se definirá en los órganos de justicia electoral.

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Según los datos oficiales de este martes por la mañana, Sánchez (de Juntos por el Perú) se encuentra arriba con el 50,075% de los votos - por un total de 8.901.069 boletas - mientras que Fujimori cuenta con el 49,925% - que reflejan un total de 8.874.597 votos - en un balotaje que se definirá por mínimas diferencias.

Elecciones en Perú: las actas bajo observación Las autoridades electorales comunicaron que, una vez cerrada la jornada de votación el pasado domingo, desde las primeras horas del lunes se empezó a superar el umbral de las 1.500 actas listas para enviar a los Jurados Electorales Especiales, quienes son los encargados de impartir en Justicia electoral en primera instancia, de un total de más de 92.766 levantadas.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 8.55.49 AM Sánchez se mantiene a la cabeza por un margen mínimo. Cortesía: El Comercio Perú

En detalle, esto corresponde al 1,6% del total de actas de esta segunda vuelta electoral, aunque es un número más bajo que las últimas 4 segunda vueltas que se realizaron en Perú.

Las actas se encuentran bajo observación ya que, al llegar a los centros de cómputo de la ONPE, presentaban alguna inconsistencia y, por lo tanto, no pueden ser contabilizadas. Los jurados especiales serán los primeros en analizarlas pero, en un balotaje con tan poca diferencia, las mismas podrían ser elevadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima instancia en la justicia electoral peruana. Mientras avanza el escrutinio del balotaje en Perú, los partidos siguen de cerca la resolución de unas 1.500 actas observadas. Según explicó Luis Dyer, director del comando de personeros de Fuerza Popular, al medio El Comercio, alrededor de 900 de esas actas corresponden a Lima y Callao, mientras que las cerca de 600 restantes provienen del interior del país. Desde Juntos por el Perú, en tanto, señalaron que aguardan las definiciones de los organismos electorales y remarcaron que hasta el momento no presentaron impugnaciones. WhatsApp Image 2026-06-09 at 8.56.01 AM Fujimori comenzó a la cabeza, pero ahora está perdiendo el balotaje contra Sánchez. Cortesía: El Comercio Perú El vocero legal de la fuerza, Roy Mendoza, precisó que los cuestionamientos solo pueden formularse sobre actas observadas y no sobre aquellas que ya fueron contabilizadas, dado que esos resultados son definitivos. Elecciones en Perú: cómo se resolverán las actas observadas El procedimiento previsto por las autoridades electorales contempla varias instancias: Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) envían las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), junto con un informe y la copia correspondiente del acta.

envían las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), junto con un informe y la copia correspondiente del acta. Los JEE analizan la documentación y emiten una resolución tras comparar el acta observada por la ODPE con la que obra en su poder.

Las decisiones de los JEE pueden ser apeladas ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de los tres días calendario posteriores a su publicación.

posteriores a su publicación. El JNE revisa cada caso en audiencia pública virtual y debe expedirse en última instancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del expediente.

Una vez resuelta la observación, el acta regresa a la ODPE para ser incorporada al cómputo oficial de resultados. Las autoridades electorales no descartan que, en aquellos casos donde persistan discrepancias luego de la revisión documental, pueda ordenarse incluso un recuento de votos para despejar cualquier controversia.

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