"Elijan un bando": el ultimátum de un funcionario de EEUU a los países del Golfo Pérsico por la guerra con Irán

El alto al fuego entre Irán y EEUU vuelve a tensarse luego del distanciamiento en las negociaciones. Desde Washington, rechazaron la última propuesta de Paz enviada desde Teherán.

Archvio. EEUU busca poner presión sobre Teherán con el alineamiento de países del Golfo Pérsico con Israel.

En medio de una tensa paz en Medio Oriente , el embajador de Estados Unidos en Israel , Mike Huckabee, elevó el tono contra el resto de países del Golfo y los instó a que definan públicamente su posición en el conflicto entre Israel e Irán. “Elijan un bando. ¿Cuál van a elegir?”, lanzó durante una conferencia realizada este martes en Tel Aviv.

“Los Estados del Golfo han comprendido ahora que tendrán que tomar una decisión. ¿Es más probable que sean atacados por Irán o por Israel? Y creo que pueden mirar a su alrededor y decir: ‘¿Saben qué? Israel nos ayudó. Irán nos atacó’”, ahondó el funcionario estadounidense.

En ese marco, Huckabee buscó reforzar la idea de que Israel puede convertirse en un aliado estratégico para los países árabes moderados. “ La lección es que Israel no es su enemigo natural . Israel no busca destruirlos. Israel no está intentando apoderarse de sus tierras”, señaló. Y agregó: “No está enviando misiles hacia sus territorios civiles. ¿Quién está haciendo eso? Irán ”.

De esta manera, el diplomático estadounidense puso como ejemplo a Emiratos Árabes Unidos , país al que definió como un caso testigo de los beneficios de normalizar relaciones con Israel. Según indicó, el gobierno israelí colaboró militarmente con Abu Dhabi durante el reciente conflicto.

“Israel acaba de enviarles baterías del sistema Cúpula de Hierro, así como personal para ayudarles a operarlas”, agregó el funcionario estadounidense..

EEUU busca poner presión sobre Irán y exige a los países del Golfo que "elijan un bando".

Según consignó CNN, días atrás Israel desplegó de manera reservada sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro y decenas de efectivos militares en Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán, de acuerdo con una fuente israelí vinculada al operativo.

Durante el conflicto, los ataques con misiles y drones iraníes alcanzaron a los seis países del Golfo. Entre ellos, Emiratos Árabes Unidos quedó entre los más afectados por la ofensiva.

Irán lanzó un ultimátum a EEUU: exige que Donald Trump acepte su propuesta de paz para frenar la guerra en Medio Oriente

El pedido del funcionario estadounidense llega luego de que Irán endureciera su postura el pasado martes y lanzara un ultimátum para que Washington acepte las condiciones del plan de paz impulsado por Teherán con el objetivo de frenar la guerra en Medio Oriente. En paralelo, Donald Trump calificó el alto el fuego como “en estado crítico” y rechazó de manera tajante las exigencias iraníes, profundizando todavía más la tensión diplomática.

El mensaje más duro llegó de parte de Mohamad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y uno de los principales negociadores del régimen, quien aseguró que Estados Unidos no tiene margen real para desestimar la propuesta presentada por Teherán.

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió el funcionario en la red social X.

El dirigente también advirtió que una demora en las negociaciones tendrá costos económicos crecientes para Washington. “Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”, sostuvo.

Las conversaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más delicados desde el inicio del alto el fuego del 7 de abril. La situación se agravó luego de que Trump descalificara públicamente la respuesta iraní enviada en las últimas horas.

“Lo calificaría del más débil en este momento, después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas.

Trump viene endureciendo progresivamente su discurso y ya amenazó en varias oportunidades con romper el cese de hostilidades si no se alcanza un acuerdo rápido.

Qué exige Irán en su plan de paz

La propuesta presentada por Teherán incluye una serie de condiciones que van mucho más allá de un simple alto el fuego y abarcan cuestiones militares, energéticas y económicas estratégicas para la región.

Uno de los principales puntos es el cierre definitivo de la guerra en todos los frentes vinculados al conflicto, incluido el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá en Líbano. Además, Irán exige el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, el retiro de tropas norteamericanas desplegadas en Medio Oriente y garantías formales de que ni Washington ni Israel volverán a atacar territorio iraní.

Otro de los ejes centrales es el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Teherán busca que se reconozca su soberanía sobre la zona y analiza implementar nuevos mecanismos de control, incluyendo posibles peajes o restricciones para países considerados hostiles.

El documento también hace foco sobre un tema sensible para Teherán: el levantamiento de sanciones económicas impuestas tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior, incluidos fondos retenidos en Catar.

En línea con estas exigencias sensibles, también destaca un pedido de reparaciones económicas por los daños ocasionados durante los bombardeos israelíes y estadounidenses.