La Unión Europea analiza aplicar un impuesto extraordinario a las energéticas por las ganancias derivadas de la guerra

Varios países europeos impulsan gravar los beneficios obtenidos tras la suba del petróleo y el gas por el conflicto en Irán. La discusión se da en medio de la presión sobre consumidores e industrias.

La volatilidad internacional elevó los precios del crudo y provocó aumentos en combustibles, electricidad y costos industriales en gran parte de Europa.

La Unión Europea comenzó a debatir la posibilidad de aplicar un nuevo impuesto extraordinario sobre las ganancias obtenidas por empresas energéticas tras la fuerte suba de precios provocada por la guerra en Irán .

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La discusión fue confirmada por ministros de Energía europeos en la previa de una reunión que se realizará este jueves en Nicosia, Chipre, donde el tema ocupará un lugar central en la agenda energética regional.

Según trascendió, la iniciativa apunta a gravar los beneficios extraordinarios que registraron compañías petroleras, gasíferas y eléctricas a partir del shock de precios internacionales generado por el conflicto en Medio Oriente.

La ministra de Energía de España, Sara Aagesen, confirmó que al menos cinco países de la Unión Europea respaldan la creación del tributo.

Por su parte, el ministro de Energía de Grecia también señaló que el tema ya forma parte de las discusiones formales entre los gobiernos europeos.

La propuesta aparece en un contexto de creciente presión política sobre las compañías energéticas, luego de que el precio del petróleo, el gas natural y los combustibles refinados se dispararan tras el estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El impacto de la guerra sobre la energía

La crisis en Medio Oriente generó fuertes tensiones sobre el mercado energético global, particularmente por el riesgo sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas del petróleo y el GNL mundial.

La volatilidad internacional elevó los precios del crudo y provocó aumentos en combustibles, electricidad y costos industriales en gran parte de Europa.

En ese escenario, varios gobiernos europeos comenzaron a evaluar mecanismos para capturar parte de las ganancias extraordinarias obtenidas por el sector energético y aliviar el impacto sobre consumidores e industrias.

La discusión recuerda los impuestos temporales aplicados en Europa durante la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La tensión entre transición energética y costos

El debate también vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre transición energética, seguridad de abastecimiento y presión fiscal sobre el sector.

Mientras Europa acelera inversiones en energías renovables y almacenamiento, el continente continúa altamente expuesto a shocks internacionales en petróleo y gas.

La suba de precios energéticos no solo afecta a hogares y empresas, sino también a sectores industriales intensivos en consumo energético, que vienen reclamando medidas de alivio frente al aumento de costos.

En paralelo, varios gobiernos europeos enfrentan dificultades fiscales y buscan nuevas fuentes de financiamiento para sostener subsidios energéticos y programas de contención social.

Las energéticas, nuevamente bajo presión política

Las petroleras y compañías energéticas europeas ya habían enfrentado medidas similares durante anteriores crisis de precios.

En varios países de la UE se aplicaron impuestos temporales sobre beneficios extraordinarios para capturar parte de las ganancias derivadas de la volatilidad internacional.

Ahora, el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente vuelve a reabrir la discusión sobre el rol del Estado frente a los shocks energéticos globales y la distribución de las rentas extraordinarias generadas por la crisis.