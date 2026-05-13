Donald Trump contra los medios de comunicación: "Quien dice que Irán está ganando es un traidor"

El republicano apuntó contra "las noticias falsas" acerca de una posible victoria "del enemigo iraní". Por otra parte, volvió a insultar periodistas.

El presidente de EEUU Donald Trump le dedicó un mensaje a los medios de comunicación, en medio de las tensiones en Medio Oriente por las condiciones diplomáticas que atraviesa con Irán . En esa línea, sostuvo que quien diga que el país persa está ganando "es un traidor".

En las últimas horas, el responsable de Finanzas del Pentágono, Jules Hurst III, dio a conocer las cifras actualizadas del conflicto: el costo de la guerra con Irán para Estados Unidos y el Pentágono ascendería a u$s29.000 millones, según nuevas estimaciones.

La nueva estimación representa un aumento de casi el 16% respecto de los cerca de u$s25.000 millones calculados a fines de abril. El Pentágono ya había señalado anteriormente que solo los primeros seis días de operaciones militares costaron más de u$s11.000 millones.

Donald Trump apuntó contra el periodismo

"Cuando las noticias falsas afirman que el enemigo iraní está ganando terreno militarmente, se trata de un acto de virtual traición, dada la absoluta falsedad —e incluso el absurdo— de tal afirmación", sostuvo el magnate en una dura publicación en su cuenta de la red social Truth.

Así, acusó a los medios de "ayudar e instigar al enemigo": "Lo único que consiguen es infundir falsas esperanzas en Irán, donde no debería haber ninguna. Son estadounidenses cobardes que están en contra de nuestro país", continuó. Por otra parte, el republicano volvió a insultar a los periodistas al llamarlos "gordos", "malvados", "incompetentes" y "terribles".

eeuu iran El republicano acusó a los medios de "ayudar e instigar al enemigo".

Irán respondió a la propuesta de EEUU con una dura amenaza militar: "Nuestra moderación ha terminado"

Irán envió este domingo su respuesta a la propuesta presentada por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente y, al mismo tiempo, endureció su discurso militar al advertir que “la moderación ha terminado”. La tensión escaló además tras nuevos ataques con drones en el Golfo y amenazas cruzadas por el control del estrecho de Ormuz.

La agencia oficial IRNA informó que la República Islámica entregó su respuesta a través de mediadores pakistaníes, aunque no dio detalles sobre el contenido del documento enviado a Washington. Según el medio estatal, el mensaje iraní estuvo centrado en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo y en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado previamente que esperaba recibir la contestación iraní el viernes mediante la mediación de Pakistán. Sin embargo, el sábado el canciller iraní, Abás Araqchi, puso en duda la voluntad real de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.