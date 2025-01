Elon Musk elogió el plan motosierra de Javier Milei: "Esto es asombroso"

"This is awesome", expresó el empresario.

El mangnante Elon Musk se pronunció sobre el plan de la Motosierra de Javier Milei con una frase: "This is awesome" (esto es asombroso). Lo hizo en su cuenta de la red social X (ex Twitter) al compartir la grabación de una videollamada del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.