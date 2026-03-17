En contra de la guerra con Irán, renunció el asesor antiterrorismo de Donald Trump

Joe Kent dejó su cargo y afirmó que Irán “no representaba una amenaza inminente”, en una dura crítica a la ofensiva de EEUU e Israel.

Joe Kent renunció a su cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos y aseguró que Irán “no representaba una amenaza inminente” , en una decisión que expone una fractura interna en la administración de Donald Trump en plena guerra de Medio Oriente.

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El funcionario comunicó su salida este martes a través de un mensaje en X, donde confirmó: “Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy”. La publicación estuvo acompañada por una carta dirigida al propio Trump, en la que explica que no puede respaldar el rumbo del conflicto.

En el comunicado, Kent fue contundente al cuestionar la base de la ofensiva militar: Irán "no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió.

El exfuncionario sostuvo que la decisión de avanzar contra Irán contradice la línea histórica del propio Trump. Recordó que el presidente había construido su plataforma política sobre el rechazo a las guerras prolongadas en Medio Oriente.

“Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en el Medio Oriente eran una trampa que robaba a Estados Unidos las preciosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación”, señaló.

También destacó que, durante su primera administración, Trump "comprendió mejor que cualquier presidente moderno cómo aplicar el poder militar de manera decisiva sin dejarnos arrastrar a guerras interminables", y citó como ejemplos el ataque contra Qasem Soleimani y la ofensima contra el ISIS.

Guerra en Medio Oriente Trump Foto: White House

Acusaciones de desinformación

Kent fue aún más lejos al afirmar que el presidente fue inducido al conflicto a partir de información falsa. Según su versión, existió una campaña que instaló la idea de una amenaza inminente por parte de Irán.

“Esa cámara de eco se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y que, si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira”, escribió.

Además, comparó la situación con antecedentes históricos: “Es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak… No podemos volver a cometer este error”.

Un golpe interno al núcleo del trumpismo

La salida de Kent no es una crítica externa, sino un cuestionamiento desde dentro del propio espacio político de Trump. El ahora exfuncionario es identificado con el ala más nacionalista y leal del movimiento “America First”.

donald trump joe kent

Su renuncia pone en duda una de las promesas centrales del presidente: evitar nuevas guerras prolongadas. En un contexto de elecciones de medio término, este quiebre podría impactar en la confianza de su base más dura.

Un mensaje final hacia el presidente Donald Trump

En el cierre de su carta, Kent dejó abierta una puerta para un eventual cambio de rumbo. “Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y por quién lo estamos haciendo”, expresó.

Y concluyó con una frase que sugiere una alternativa política para el presidente: “Usted puede revertir el rumbo y trazar un nuevo camino”.

Como jefe del Centro Nacional Antiterrorista, Kent tenía acceso a información altamente sensible. Su afirmación de que Irán no representaba una amenaza inmediata debilita la narrativa oficial del gobierno y deja a la administración en una posición incómoda frente al Congreso y la opinión pública.