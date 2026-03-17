Irán amenazó a la Argentina y advirtió que Javier Milei cruzó una "línea roja imperdonable"

Un editorial del Tehran Times acusó al Gobierno argentino de hostilidad y anticipó una “respuesta proporcionada” en medio de la tensión internacional.

La advertencia fue publicada en un editorial del diario oficialista Tehran Times, firmado por Saleh Abidi Maleki, donde se sostiene que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”.

El texto, titulado "Milei, Quo Vadis?" (“Milei, ¿adónde vas?”) , apareció en medio del contraataque iraní frente a los bombardeos de Estados Unidos e Israel y marca un endurecimiento del discurso hacia Argentina, al tiempo que acusa a la administración libertaria de alinearse con el “eje estadounidense-sionista”.

El conflicto se intensificó luego del discurso que Milei brindó el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde fue categórico: “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

En ese mismo viaje, el mandatario también afirmó sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo” y participó en la Argentina Week, además de mantener encuentros con Donald Trump y aliados del denominado Escudo de las Américas.

En Nueva York, Milei se declaró abiertamente "enemigo de Irán". En este contexto puede aumentar exponencialmente la vulnerabilidad que tenemos por la natural debilidad de nuestras fronteras, Defensa, seguridad e inteligencia. Especialmente despues de que dijo que "los países que… pic.twitter.com/5YiOQb6Mkh

En su respuesta, el editorial iraní rechaza las acusaciones sobre los atentados en Buenos Aires (el de la AMIA en 1994 y el de la Embajada de Israel en 1992) y las califica de “falsas”, al tiempo que las inscribe en lo que denomina un “proyecto de iranofobia” que, según sostiene, lleva más de tres décadas.

El texto también cuestiona la política exterior argentina y asegura que el Gobierno de Milei “no responde a intereses nacionales, sino a presiones externas”. Incluso va más allá al afirmar que Argentina se ha convertido en “el Israel de América Latina”, con una creciente influencia de sectores alineados con ese país en los centros de decisión.

milei enojado El régimen anticipó una “respuesta proporcionada” contra Argentina. Gentileza: Letra P

Las advertencias del régimen iraní

El editorial incluye además acusaciones más sensibles. Según el medio oficialista, la Casa Rosada se habría transformado en “una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”. También menciona la supuesta participación de empresas argentinas vinculadas a “círculos sionistas” en tareas de espionaje y apoyo a operaciones militares.

“El punto más preocupante es la actividad de algunas de estas empresas cerca de las fronteras de Irán. Utilizando una fachada comercial, se dedican al monitoreo y la transferencia de información, formando un eslabón en la cadena de amenazas contra la seguridad nacional de Irán”, afirmó Saleh Abidi Malek en el artículo.

La tensión bilateral se da en un contexto internacional delicado. Tras el aumento de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y los ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, Argentina decidió evacuar su embajada en Teherán por razones de seguridad, mientras que la representación iraní en Buenos Aires continúa operativa.

El cruce de declaraciones y acusaciones suma así un nuevo capítulo a una relación marcada por años de conflicto, ahora atravesada por el escenario de guerra en Medio Oriente y el alineamiento geopolítico del gobierno argentino.