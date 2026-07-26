La respuesta de Lula da Silva a Javier Milei y Donald Trump: "Que nadie de afuera intente interferir en nuestras elecciones"

El presidente de Brasil publicó nuevos mensajes en redes luego de las críticas del mandatario argentino, mientras crece la tensión política entre ambos países.

Los mensajes de Lula fueron publicados luego de los dichos de Javier Milei durante un acto político en apoyo a Flavio Bolsonaro en San Pablo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó nuevos mensajes en sus redes sociales en medio de la creciente tensión diplomática con Argentina tras los insultos de Javier Milei durante un acto político en San Pablo. Sin mencionar al mandatario argentino , el líder brasileño volvió a hacer eje en la soberanía nacional y en el derecho de los brasileños a decidir el futuro de su país.

En las horas posteriores al acto en el que Milei respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, Lula utilizó sus redes sociales para compartir una primera publicación con un mensaje de tono conciliador.

El mandatario escribió: "Con cada gesto de cariño construimos el Brasil solidario y armonioso que queremos. Buenas noches " , traducción del texto que difundió originalmente en portugués.

Más tarde, volvió a expresarse con una publicación de mayor contenido político. El mensaje fue interpretado como una respuesta indirecta a las declaraciones de Milei , quien durante su discurso volvió a referirse a Lula como "basura socialista" .

En ese posteo, el presidente brasileño afirmó: "Cabeza en alto. Carácter. Soberanía. Brasil respeta a todos los países, pero el destino de nuestra nación pertenece a los brasileños. Es nuestro pueblo quien decide los rumbos de Brasil." , también traducido del portugués.

Cabeça erguida. Caráter. Soberania.



O Brasil respeita todos os países, mas o destino da nossa nação pertence aos brasileiros.



É o nosso povo quem decide os rumos do Brasil. pic.twitter.com/0N7maDaqmI — Lula (@LulaOficial) July 25, 2026

Lula ya había respondido durante un acto del PT

Antes de esos mensajes en redes, Lula ya había dejado una definición política durante un acto del Partido de los Trabajadores (PT) en Campinas, donde respaldó la candidatura de Fernando Haddad a gobernador y evitó mencionar directamente a Milei.

En ese mitin, el mandatario sostuvo: "Que nadie de fuera intente interferir en nuestras elecciones. No soy de fanfarronear, no me gusta decir lo que no puedo hacer, pero les diré algo que he tenido desde que nací, algo que aprendí de una madre analfabeta: caminar con la cabeza bien alta, tener vergüenza y carácter que no se encuentran en los centros comerciales".

Las declaraciones llegaron luego de que Milei participara en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro para las elecciones brasileñas del 4 de octubre y también apuntara contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien le había impedido visitar al expresidente Jair Bolsonaro durante su prisión domiciliaria en Brasilia.

El oficialismo brasileño cuestionó las declaraciones del presidente argentino y evalúa una respuesta diplomática. F24

Crecen las críticas dentro del oficialismo brasileño

Mientras el Palacio del Planalto e Itamaraty analizaban una respuesta institucional, distintos referentes del oficialismo salieron a cuestionar los dichos del presidente argentino.

El titular del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, aseguró que el comportamiento de Milei fue "inadmisible" y sostuvo que no estaba "a la altura del cargo que ocupa".

También respondió el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, quien rechazó las críticas contra Alexandre de Moraes. "Tomé conocimiento de la declaración del presidente de la Argentina sobre un ministro del Supremo Tribunal Federal. Se trata de una referencia irrespetuosa a un magistrado de la más alta Corte del país, realizada en territorio brasileño, en relación con un acto jurisdiccional practicado conforme a la Constitución y las leyes de la República Federativa de Brasil", afirmó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Institucionales, José Guimaraes, criticó la medalla que el gobernador Tarcísio de Freitas le entregó a Milei y lo definió como "lamebotas de Trump, que metió otro tarifazo en Brasil, que perjudica a productores, empresarios y trabajadores brasileños".

La nueva tensión entre Argentina y Brasil reavivó el conflicto político entre Lula da Silva y Javier Milei. Newtral

A su vez, el ministro secretario de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, difundió un video de Milei con una motosierra y recordó una frase que ya había utilizado días atrás: "Ya vimos esa película en Brasil y no la veremos de nuevo."

Hasta la tarde del sábado, ni el Planalto ni Itamaraty habían emitido una posición oficial, aunque dentro del PT algunos dirigentes ya planteaban que el Gobierno de Lula debería expulsar al embajador argentino, Daniel Raimondi. La presencia del canciller Pablo Quirno y del cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler, además, le otorgó un carácter institucional al viaje de Milei, a diferencia de lo ocurrido cuando Lula visitó a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria, ocasión en la que la Cancillería brasileña aclaró que se trataba de una actividad privada.