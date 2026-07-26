Lula da Silva desafió a Donald Trump y afirmó que "nadie nos derrotará con mentiras" + Agregar ámbito en









En una columna publicada por The Washington Post, calificó como injusta y equivocada la decisión comercial de Estados Unidos.

"Nadie nos derrotará con mentiras", la respuesta de Lula da Silva a Trump por los aranceles.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó con dureza la decisión de Donald Trump de volver a aplicar aranceles a las importaciones brasileñas y aseguró que la medida "es un error estratégico". En un artículo publicado en The Washington Post, sostuvo que América Latina "no necesita portaaviones rondando sus aguas ni castigos tarifarios", sino "socios confiables y predecibles", y advirtió que la política comercial de Estados Unidos perjudicará a ambos países.

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Lula afirmó que los nuevos gravámenes afectarán la relación económica entre Brasil y Estados Unidos. "En el mediano plazo, estos aranceles interrumpirán cadenas de suministros que hoy se encuentran densamente integradas, y las empresas brasileñas sustituirán proveedores norteamericanos por otros socios", explicó.

El mandatario también cuestionó la estrategia de Washington hacia América Latina y el Caribe. "Esto dice mucho de la inconsistencia entre los intereses de Estados Unidos anunciados en su estrategia de seguridad nacional y las políticas que adopta en relación con el Hemisferio Occidental. América Latina y el Caribe no necesitan portaaviones rondando sus aguas ni castigos tarifarios. Lo que nos falta son socios confiables y predecibles", expresó.

Además, señaló que mientras EEUU se aísla comercialmente, otros países avanzan con propuestas para fortalecer los vínculos con la región. En ese sentido, consideró que "dividir el mundo en zonas de influencia y emprender proyectos neocoloniales en busca de recursos estratégicos constituyen gestos anacrónicos y retrocesos".

Artigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado neste domingo no jornal Washington Post



As tarifas dos EUA contra o Brasil são um erro estratégico



Há um ano, fui surpreendido pela publicação, em uma plataforma digital, de carta do Presidente Donald Trump que impunha… pic.twitter.com/GIGeFUy23e — Lula (@LulaOficial) July 26, 2026 Lula defendió la soberanía de Brasil y respondió a las acusaciones de Trump En su artículo, Lula da Silva recordó que en el pasado ambos países mantuvieron una relación beneficiosa, aunque aseguró que hoy ese escenario cambió: "Hubo momentos en que Washington supo ser un socio a la altura de nuestros intereses". Sin embargo, sostuvo que los actuales "intentos de imponer ataduras ideológicas a la asociación bilateral, o de instrumentalizarla para fines electorales, no se sostienen".

También rechazó las acusaciones de Trump para justificar los aranceles. "Las alegaciones del presidente Trump contra Brasil, en su intento de justificar los aranceles, son infundadas. La libertad de expresión no es carta blanca para la criminalidad en las plataformas de redes digitales, no vamos a dejar de proteger a nuestras familias y a nuestros niños contra la codicia de un puñado de tecno-oligarcas", remarcó. El presidente brasileño aseguró que su país respeta la soberanía de las demás naciones y espera el mismo trato. "La reciprocidad es la base de toda relación entre naciones y tenemos mecanismos apropiados para asegurarla", señaló, al dejar abierta la posibilidad de responder a las medidas estadounidenses, aunque distintos sectores productivos de Brasil ya manifestaron que no apoyan una escalada comercial. Lula también reiteró su disposición al diálogo, pero dejó en claro que Brasil no aceptará presiones externas. "Estamos listos para continuar dialogando de manera abierta y constructiva, como lo requiere la relación entre dos países como Brasil y Estados Unidos. Pero el destino de Brasil compete solo a los brasileños, sin interferencia externa ni subordinación", concluyó.