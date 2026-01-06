Encuesta: al 72% de los estadounidenses les reocupa que Trump se involucre demasiado en Venezuela + Seguir en









Reuters/Ipsos realizó una encuesta para analizar el panorama. Un tercio de estadounidenses apoya el ataque contra Venezuela. El 72% le preocupa que EEUU se involucre demasiado en el país sudamericano.

Un tercio de estadounidenses apoya el ataque contra Venezuela, el cual derrumbó al expresidente Nicolás Maduro. Por otro lado, el 72% teme que EEUU se involucre demasiado en el país sudamericano, de acuerdo a la encuesta realizada por Reuters/Ipsos que finalizó el lunes.

El sondeo mostró que el 65% de los republicanos respalda la operación militar ordenada por el presidente republicano Donald Trump, en comparación con el 11% de los demócratas y el 23% de los independientes.

Además, se logró mostrar un apoyo significativo entre los republicanos a una política exterior que incluya ejercer influencia sobre países cercanos. Un 43% de los republicanos dijo estar de acuerdo con la afirmación: "Estados Unidos debería tener una política de dominio de los asuntos del hemisferio occidental", en comparación a un 19% que se mostró en desacuerdo. El resto dijo no estar seguro o no contestó a la pregunta.

Se entrevistó a 1,248 adultos estadounidenses en todo el país y se llevó a cabo a través de Internet, el cual tiene un margen de error de unos 3 puntos porcentuales. Allí, se mostró un índice de aprobación de Trump del 42%, el más alto desde octubre y superior al 39% de una encuesta de diciembre.

Nicolás Maduro en EEUU Nicolás Maduro, de 63 años y expresidente de Venezuela, es acusado de traficar cocaína a EEUU al igual que su esposa, de 69, en asociación con grupos violentos, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua de Venezuela.

El proceso judicial contra Maduro en EEUU ingresó en una etapa de pausa procesal luego de la primera audiencia celebrada en Nueva York, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de todos los cargos, que le imputa la administración de Donald Trump tras su captura en Venezuela. Tras esa comparecencia inicial, la causa quedó suspendida hasta marzo, cuando se retomará el trámite judicial.