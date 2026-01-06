EEUU difundió las primeras imágenes de la operación "Resolución Absoluta" para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores

El Pentágono mostró por primera vez material de la incursión militar que permitió extraer a Nicolás Maduro de Venezuela y exhibió el despliegue del F-22 Raptor.

Estados Unidos difundió las primeras imágenes de “Resolución Absoluta”, el operativo encubierto ejecutado en Venezuela el 3 de enero.

Estados Unidos difundió las primeras imágenes oficiales de la operación militar “Resolución Absoluta” , una incursión ejecutada a comienzos de mes que permitió extraer de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores , y que incluyó el uso del caza de quinta generación F-22 Raptor.

La difusión del material confirmó detalles clave de la operación, realizada durante la madrugada del 3 de enero, y mostró parte del despliegue aéreo y logístico empleado por las fuerzas estadounidenses. Según información oficial, la incursión se desarrolló bajo la coordinación del Comando Sur y contó con apoyo de distintos componentes de la fuerza conjunta.

De acuerdo con lo informado por el propio gobierno cubano, al menos 32 escoltas de nacionalidad cubana murieron durante el operativo , un dato que reforzó la dimensión regional del episodio y elevó la tensión diplomática en América Latina.

“Misión cumplida. La Operación Resolución Absoluta es un ejemplo contundente de nuestro firme compromiso con la seguridad y la colaboración en las Américas. Bajo la dirección del Comando Sur, esta compleja operación consolidó la fuerza conjunta”, publicó una cuenta oficial de Estados Unidos en la red social X al acompañar la difusión de las imágenes.

El operativo fue coordinado por el Comando Sur y se desarrolló durante la madrugada, con despliegue de fuerzas aéreas y especiales.

La publicación de las imágenes buscó mostrar la magnitud tecnológica y estratégica del operativo, que incluyó la participación del F-22 Raptor , uno de los cazas más avanzados del arsenal estadounidense. El uso de este avión de quinta generación subrayó la prioridad asignada a la superioridad aérea y al control del espacio durante la misión.

El avión fue diseñado específicamente para misiones de superioridad aérea y se caracteriza por su capacidad furtiva, su velocidad supersónica y su elevada maniobrabilidad, factores que lo convierten en una pieza central en operaciones de alta complejidad.

El F-22 Raptor y su rol estratégico

El F-22 Raptor realizó su primer vuelo el 7 de septiembre de 1997 en Marietta, Georgia, y desde entonces se consolidó como uno de los aviones de combate más sofisticados del mundo. Su fabricante, Lockheed Martin, sostiene que el modelo “ha cumplido su promesa de proporcionar un dominio aéreo sin precedentes”.

resolución absoluta...... El F-22 Raptor fue uno de los aviones utilizados durante la incursión aérea que permitió la extracción de Nicolás Maduro.

El avión cuenta con capacidad de supercrucero, lo que le permite volar a velocidades supersónicas sin utilizar postquemadores, reduciendo el consumo de combustible y la firma infrarroja. Además, su diseño aerodinámico y el control vectorial de empuje le otorgan una maniobrabilidad extrema en combates aéreos.

En materia de tecnología, el F-22 incorpora sistemas de aviónica de última generación que integran información de múltiples sensores, brindando al piloto una conciencia situacional completa del entorno operativo.

El armamento de EEUU y las capacidades de combate

El caza está equipado con un cañón interno M61A2 de 20 milímetros y puede transportar misiles aire-aire como el AIM-120 AMRAAM y el AIM-9 Sidewinder en compartimentos internos, lo que le permite mantener su perfil furtivo. También posee una capacidad limitada para misiones aire-tierra mediante bombas guiadas.

La combinación de sigilo, velocidad, agilidad y potencia de fuego convirtió al F-22 Raptor en uno de los elementos más determinantes del operativo “Resolución Absoluta”, una misión que Estados Unidos presentó como un hito militar y político en la región.