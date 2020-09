Paraguay: el EPP amenazó con fusilar al exvicepresidente Oscar Denis, a quien mantiene secuestrado

https://twitter.com/AnibalEspinola1/status/1304571620053463051 Las exigencias del EPP para liberar al ex VicePdte de la República, Óscar Denis. Prometen liberar a Adelio Mendoza. pic.twitter.com/5UX1ZyhWX1 — Anibal Espinola (@AnibalEspinola1) September 12, 2020

A la vez, entregaron en una bolsa una tarjeta de memoria con dos videos propagandísticos para que los familiares de Denis los difundiese más dos pruebas de vida: la firma del exmandatario y la huella del pulgar de Benítez.

De acuerdo a lo relatado por el medio local ABC Color, Denis, de 74 años, fue raptado por un comando armado junto su peón cuando viajaba en automóvil por el interior de una propiedad suya ("La Tranquerita") en el departamento septentrional de Concepción.

En contacto con los medios de prensa, Juana Benítez, la madre de Benítez, pidió la pronta liberación y amenazó con ingresar por la fuerza en el monte donde se cree que se encuentran.

"Si me están escuchando les pido que suelten a mi hijo esta tarde donde sea", expresó la mujer, y agregó: "Vamos a entrar al monte si no liberan hoy a mi hijo".

En tanto que Beatríz Denis, hija del exvicepresidente, manifestó que: "Siempre fuimos luchadoras, siempre fuimos personas de trabajo, somos personas de bien, no hicimos nunca daño a nadie, no podemos entender la finalidad de esto, del por qué el secuestro. Se autodenominan que no son criminales y que lo demuestren entonces y devuelvan a papá con vida".