Escándalo mundial: renunció Borge Brende, el jefe del Foro de Davos por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Anunció su decisión luego de que se revelaran conexiones con el multimillonario acusado de pedofilia.

Borge Brende, exministro de Exteriores noruego, estaba siendo investigado por la institución desde que se supo que participó en varias cenas de negocios con el pederasta

Borge Brende , presidente y director ejecutivo del World Economic Forum (Foro Económico de Davos) , anunció este jueves su renuncia tras conocerse documentos que revelaron vínculos profesionales con el Jeffrey Epstein . La salida del funcionario se produjo en medio de una profunda controversia y en pleno proceso de investigación independiente sobre esos contactos.

Según archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brende sostuvo al menos tres cenas de negocios con Epstein y mantuvo intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto con él en 2018 y 2019. Estas comunicaciones habían pasado desapercibidas hasta que la masiva divulgación de documentos despertó interés global.

En su comunicado de despedida, Brende señaló que, tras “una cuidadosa reflexión”, consideraba que era el momento adecuado para dar un paso al costado y permitir que el Foro continuara su trabajo “sin distracciones”. No hizo mención directa a Epstein en su declaración pública, aunque expresó gratitud por los más de ocho años al frente de la organización.

Paralelamente, los copresidentes del Foro, André Hoffmann y Larry Fink, informaron que una revisión independiente encargada por la institución concluyó que no había preocupaciones adicionales más allá de lo ya conocido.

Tras la dimisión de Brende, el miembro de la junta directiva del Foro, Alois Zwinggi , fue designado como presidente y CEO interino. La junta de administración supervisará el proceso de transición del liderazgo y el plan para encontrar un sucesor permanente.

Escándalo en el Foro de Davos con la salida de Brende.

La renuncia de Brende ocurre en un momento de especial atención sobre figuras de alto perfil vinculadas a Epstein tras la liberación de nuevos archivos, y se suma a otras salidas y controversias en instituciones internacionales.

Zwinggi estudió en la Universidad de St. Gallen y la Escuela de Negocios de Harvard. Trabajó con Holcim, fabricante suizo de materiales de construcción, durante más de 20 años en diversos países, incluyendo México y Venezuela. Desempeñó funciones de gestión ejecutiva y corporativa. En 2010, se incorporó al Foro Económico Mundial como miembro de la Junta Directiva.

Alois Zwinggi foro davos Zwinggi, el reemplazante de Brende en Davos.

Quién es Borge Brende

Antes de su rol como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial de davos, Borge Brende fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio e Industria, y ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega.

Fue vicepresidente del Partido Conservador Noruego y diputado y también fue concejal a tiempo completo en su ciudad natal, Trondheim. Fue presidente de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y secretario general de la Cruz Roja Noruega. Fue miembro de la junta directiva de Statoil y de la Escuela Noruega de Economía. Fue presidente de Mesta, el mayor grupo contratista de Noruega en mantenimiento de carreteras y autopistas.

Se desempeñó como director de la Philanthropy Asia Alliance. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Centro Hoffman para la Sostenibilidad Global, miembro del Consejo Asesor del Programa de Negociación Internacional de Harvard, del Consejo Chino para la Cooperación Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CCICED), del Comité Estratégico de Sciences Po y de la Junta Directiva de las Reuniones Bilderberg.