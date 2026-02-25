Venezuela: renunció Tarek William Saab, uno de los funcionarios más cercanos a Nicolás Maduro

El ahora exfiscal general de la Nación presentó su dimisión frente a la Asamblea Nacional. Lo mismo hizo el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.

El fiscal general de Venezuela , Tarek William Saab , y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles la renuncia a sus respectivos cargos frente a la Asamblea Nacional (AN). Las dimisiones llegan en medio de un proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 hasta la actualidad.

La noticia fue confirmada por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, quien en medio de la sesión afirmó haber recibido "sendas misivas" con las renuncias. Ambos funcionarios habían sido ratificados en su cargo en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.

Además, Rodríguez informó que no hay actualmente un vicefiscal en el Ministerio Público, por lo que no hay una persona que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras la AN elige al sucesor. Es por eso que se elegirá a un "encargado" que tome ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.

Quien tomará de forma provisoria las riendas de la Fiscalía será el abogado Larry Devoe, actual asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y colaborador estrecho de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Saab, de 63 años, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la Asamblea Nacional Constituyente , luego de la destitución de Luisa Ortega Díaz. Con esa designación, la Cámara también había confirmado a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, cuyo predecesor había sido el propio Saab.

Entre otras cosas, el ahora exfiscal tenía en su currículum el haber sido gobernador del Estado de Anzoátegui, apoyado por el chavismo. Durante su gestión al frente de la Fiscalía, rechazó en reiteradas ocasiones los informes de organismos internacionales y de derechos humanos que denunciaban la existencia de presos políticos en Venezuela.

“Yo los llamo prisioneros, no les doy ninguna otra etiqueta. Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”, declaró en su momento. Se trata de un hombre de confianza de Nicolás Maduro y uno de los encargados de defender al régimen ante la presión y las denuncias internacionales.

El pasado viernes, Saab había asegurado que la recientemente aprobada Ley de Amnistía cerraba "un importante ciclo histórico" en Venezuela. "Es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando", explicó el entonces funcionario.