El Foro Económico de Davos investigará los vínculos de su director ejecutivo con Jeffrey Epstein + Seguir en









Borge Brende fue mencionado más de 60 veces en los últimos documentos de la causa del financista. Negó conocer a Epstein y no participará del proceso mientras sigue en funciones.

Borge Brende señaló que "desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein". FEM

El Foro Económico Mundial (FEM), organizador de la cumbre de Davos, anunció este jueves que realizará una revisión independiente de las interacciones de su director ejecutivo Borge Brende (60) con el financista Jeffrey Epstein, en medio del revuelo de los últimos días por el caso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El exministro de Relaciones Exteriores noruego preside el Foro desde 2017 y desde la cumbre sostuvieron: "El FEM busca aclarar las recientes revelaciones sobre su presidente y director ejecutivo, Borge Brende, y su participación en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, junto con las posteriores comunicaciones por correo electrónico y SMS".

El Foro Económico de Davos investiga los vínculos de su director ejecutivo con Epstein Además, agregaron que "a la luz de estas interacciones, la junta directiva solicitó al comité de auditoría y riesgos que investigara el tema, el cual posteriormente decidió iniciar una revisión independiente". La organización con sede en Ginebra afirmó que Brende continuaría desempeñando sus funciones en el FEM, sin participar en el proceso de revisión.

El director fue mencionado más de 60 veces en los millones de nuevos documentos de Epstein publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de EEUU. El fallecido financista se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Posteriormente enfrentó cargos de tráfico sexual cuando se suicidó en la cárcel en 2019.

borge brende El director fue mencionado más de 60 veces en los últimos documentos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EEUU. FEM Brende declaró en un comunicado que, durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen cenara con él junto con otros líderes, además de "alguien que me presentaron como un inversor estadounidense, Jeffrey Epstein".

En paralelo, señaló que "desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein" pero reconoció que podría haber realizado una investigación más exhaustiva sobre su historial y lamentó no haberlo hecho. Trascendieron detalles de la autopsia de Jeffrey Epstein en los últimos archivos publicados El gobierno de EEUU desclasificó fotografías con detalles de la autopsia del financista Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019. Se trata de imágenes nunca antes vistas en las que se lo ve tendido en una camilla y siendo atendido por médicos inmediatamente después de su muerte. Veinte imágenes, en su mayoría extremadamente gráficas, fueron publicadas como parte de un informe desclasificado del FBI, así como una autopsia y documentos internos de la prisión. Los registros se encuentran entre los millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de EEUU en la última publicación de archivos de Epstein. Epstein fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, durante su detención en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York por cargos de tráfico sexual y conspiración antes del juicio. El informe recién publicado del FBI cuenta con 23 páginas y tiene una nota de "no clasificado" estampada en cada página.